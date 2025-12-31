ICC Test Ranking 2025 : वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ‘ICC’कडून कसोटी क्रमवारी जाहीर; ‘टॉप-10’ मध्ये दोन भारतीय फलंदाज!

Mayur Ratnaparkhe
कसोटी फलंदाजांच्या क्रमवारीत इंग्लंडचा जो रूट पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे.
जो रूटच्या पाठोपाठ हॅरी ब्रूक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
केन विल्यमसन (न्यूझीलंड) -
न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
ट्रॅव्हिस हेड (ऑस्ट्रेलिया) -
ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड चौथ्या क्रमांकावर आहे.
स्टीव्ह स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) -
अनुभवी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथ दोन स्थानांनी घसरून पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.
कामिंदू मेंडिस (श्रीलंका) -
श्रीलंकेचा युवा फलंदाज कामिंदू मेंडिस सहाव्या क्रमांकावर आहे.
टेम्बा बावुमा (दक्षिण आफ्रिका)-
दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा सातव्या क्रमांकावर आहे.
यशस्वी जयस्वाल (भारत) -
भारताचा युवा सलामीवीर यशस्वी जयस्वाल आठव्या क्रमांकावर आहे
सौद शकील (पाकिस्तान) -
पाकिस्तानचा फलंदाज सौद शकील नवव्या क्रमांकावर आहे.
शुभमन गिल (भारत) -
भारताचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल दहाव्या क्रमांकावर आहे.
