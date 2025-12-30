Khushi Mukherjee : सूर्यकुमार यादव बद्दल खळबळजनक दावा करणारी खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण?

सूर्यकुमार यादव बद्दल विधान -

टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जीने भारतीय क्रिकेट संघाचा टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवबद्दल एक खळबळजनक विधान केलं आहे.

नेमकं काय म्हटलंय? -

खुशीने सूर्यकुमार यादव मला नेहमी मेसेज करायचा, मात्र आता आम्ही बोलत नाही असा दावा केला आहे.

कोलकातामध्ये जन्म -

कोलकाता येथे जन्मलेली खुशी २९ वर्षांची आहे आणि अनेक वर्षांपासून टीव्ही इंडस्ट्रीचा भाग आहे.

कारकिर्दीची सुरुवात -

तिने २०१३ मध्ये "अंजली थुराई" या तमिळ चित्रपटातून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली.

चित्रपटांमध्ये काम -

तिने तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे.

खरी ओळख -

पण तिला भारतीय टेलिव्हिजन आणि रिअॅलिटी शोद्वारे खरी ओळख मिळाली.

कधी लोकप्रिय झाली? -

एमटीव्हीच्या "स्प्लिट्सव्हिला १०" आणि "लव्ह स्कूल ३" मध्ये भाग घेतल्यानंतर ती खूप लोकप्रिय झाली

दाव्याने सर्वांना धक्का -

सोशल मीडियावर तिच्या पेहरावांमुळे चर्चेत असणाऱ्या खुशीने केलेल्या दाव्याने सर्वांना धक्का दिला आहे.

मित्रांवर चोरीचा आरोप -

यापूर्वी खुशीने सांगितले होते की तिच्या मैत्रांनी तिला गुंगीचे औषध दिले होते आणि तिच्या घरातून मौल्यवान वस्तू चोरल्या होत्या.

