विमान हवेत १ डिग्री जरी भरकटलं तरी कंपनीचं किती आणि का नुकसान होतं? उड्डाण व्यवस्थेचं रहस्य

Mansi Khambe

वैमानिक

वैमानिकाने विमानाला त्याच्या नियोजित मार्गापासून १ अंशाने जरी विचलित केले तर ही वरवर पाहता छोटी वाटणारी मानवी किंवा तांत्रिक चूक संपूर्ण विमान कंपनीसाठी प्रचंड आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरते.

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लाखो रुपयांचा फटका

केवळ १ अंशाचे हे किरकोळ विचलन लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये विमानाला त्याच्या गंतव्यस्थानापासून शेकडो किलोमीटर दूर पाठवू शकते. ज्यामुळे कंपन्यांना काही सेकंदात लाखो रुपयांचा फटका बसतो.

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१ मध्ये ६० नियम

विमानचालन मार्गदर्शनामध्ये, हे विचलन समजून घेण्यासाठी '१ मध्ये ६०' हा नियम वापरला जातो. या गणितीय नियमानुसार, जर एखादे विमान आपल्या मार्गापासून फक्त १ अंशाने विचलित झाले.

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६० मैल प्रवास

त्या दिशेने ६० मैल प्रवास केला, तर ते आपल्या मुख्य मार्गापासून पूर्ण एक मैल विचलित झालेले असते. लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये, जिथे विमाने हजारो मैलांचा प्रवास करतात.

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ESakal

अतिरिक्त इंधन वापर

तिथे १ अंशाची ही सुरुवातीची चूक प्रवासाच्या अखेरीस विमानाला लक्षणीयरीत्या विचलित करू शकते. या विचलनामुळे कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे अतिरिक्त इंधन वापर.

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ESakal

१ अंश

जेव्हा विमान मार्गावरून १ अंशाने जरी भरकटते, तेव्हा वैमानिकाला ते पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्यासाठी विमान पुन्हा वळवावे लागते.

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ESakal

किलोमीटरचा प्रवास

या दुरुस्ती प्रक्रियेसाठी विमानाला शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे टनभर मौल्यवान एव्हिएशन टर्बाइन इंधन जळते. महागड्या एव्हिएशन इंधनामुळे कंपनीचा परिचालन खर्च थेट वाढतो.

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ESakal

ओव्हरफ्लाइट फी

जेव्हा एखादे आंतरराष्ट्रीय विमान हवेत असते, तेव्हा ते अनेक देशांच्या सीमा ओलांडते. विमान कंपन्यांना त्या देशांना लक्षणीय 'ओव्हरफ्लाइट फी' किंवा 'एअरस्पेस फी' द्यावी लागते.

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ESakal

उड्डाण

जर एखादे विमान मार्ग बदलून जास्त विमान भाडे असलेल्या देशाच्या हवाई क्षेत्रात शिरले किंवा एखाद्या देशावरून निर्धारित अंतरापेक्षा जास्त अंतरासाठी उड्डाण केले.

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ESakal

नेव्हिगेशन टॅक्स

तर विमान कंपनीवर 'नेव्हिगेशन टॅक्स'च्या स्वरूपात लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. हवाई वाहतूक नियंत्रण आकाशातील प्रत्येक विमानाला एक विशिष्ट वेळ आणि उंची नेमून देते.

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ESakal

एटीसी

मार्गात थोडासा बदल झाल्यासही विमान इतर विमानांच्या गर्दीत अडकू शकते. अशा परिस्थितीत, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव एटीसी वैमानिकाला हवेतच घिरट्या घालण्याची सूचना देते.

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कनेक्टिंग फ्लाइट्स

यामुळे उड्डाणाचा वेळ वाढतो, सर्व कनेक्टिंग फ्लाइट्सच्या वेळापत्रकात व्यत्यय येतो आणि एअरलाइनला मोठा दंड भरावा लागतो.

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ESakal

भरपाई

एकदा विमानाचा मार्ग बदलल्यास एअरलाइनला नवीन विमानतळावरील निवास, भोजन आणि इतर खर्चांसहित प्रवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागते, ज्यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो.

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ESakal

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