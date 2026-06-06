'बीटिंग रिट्रीट' भारत-चीन किंवा बांगलादेश सीमेवर का होत नाही? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

सीमा

भारताच्या सीमा अनेक देशांना लागून आहेत. पश्चिमेला पाकिस्तान, उत्तरेला चीन, नेपाळ आणि भूतान, तर पूर्वेला बांगलादेश आणि म्यानमार आहेत. प्रत्येक सीमेचे स्वतःचे महत्त्व आहे.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

सुरक्षा आणि परराष्ट्र

सर्व देश भारताच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा कोणत्याही विशेष सीमा कार्यक्रमाचा विषय येतो तेव्हा अटारी-वाघा सीमेवरील बीटिंग रिट्रीट सेरेमनीचे नाव सर्वात आधी आठवते.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी

पंजाबमधील अटारी-वाघा सीमेवर दररोज संध्याकाळी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी म्हणून ओळखला जाणारा एक विशेष सोहळा आयोजित केला जातो.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

बीएसएफ आणि पाकिस्तानचे रेंजर्स

हा सोहळा पाहण्यासाठी दररोज हजारो लोक येतात. भारताचे बीएसएफ आणि पाकिस्तानचे रेंजर्स मोठ्या उत्साहाने आणि शिस्तीने संचलन करतात.

भारत-पाकिस्तान सीमा

जेव्हा भारताची सीमा चीन, बांगलादेश, नेपाळ आणि इतर देशांना लागून आहे. तेव्हा असा सोहळा फक्त भारत-पाकिस्तान सीमेवरच का आयोजित केला जातो?

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

ऐतिहासिक कारणे

भारत-पाकिस्तान सीमेवरील 'बीटिंग रिट्रीट' समारंभामागे अनेक ऐतिहासिक कारणे आहेत. भारत आणि पाकिस्तान एकेकाळी एकाच देशाचा भाग होते.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

ऐतिहासिक संबंध

म्हणूनच, दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध आजही दिसून येतात. १९४७ च्या फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव आणि युद्धे उद्भवली.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

महत्त्वाचे प्रतीक

तरी अटारी-वाघा सीमा त्यांच्या संबंधांचे एक महत्त्वाचे प्रतीक बनून राहिली आहे. ही सीमा दीर्घकाळापासून दोन्ही देशांमधील एक प्रमुख भूमार्ग आणि दळणवळणाचे केंद्र म्हणून कार्यरत आहे.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

मतभेद कायम

भारत आणि चीन यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. सीमा अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे, वाघा सीमेवरील समारंभासारखा खुला आणि सार्वजनिक समारंभ आयोजित करणे अवघड आहे.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

भारत-चीन सीमा

भारत-चीन सीमा उंच आणि दुर्गम हिमालयात आहे. जिथे वर्षभर तीव्र थंडी, हिमवर्षाव आणि कठोर हवामान असते. अशा परिस्थितीत, दररोज हजारो लोकांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करणे अयोग्य मानले जाते.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

भारत-बांगलादेश सीमा

भारत-बांगलादेश सीमा सुमारे ४,००० किलोमीटर लांब असून ती अनेक राज्यांमधून जाते. वाघा सीमेसारखे जे दोन्ही देशांची ओळख बनले आहे, असे कोणतेही एक प्रमुख सीमाचिन्ह नाही.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

लष्करी प्रदर्शन

भारत-बांगलादेश सीमेवर सुरक्षेबरोबरच व्यापार, सांस्कृतिक संबंध आणि लोकांमधील संपर्कांवर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळे येथे लष्करी प्रदर्शनांऐवजी सहकार्य आणि परस्पर संबंधांना चालना देणारे उपक्रम अधिक प्रचलित आहेत.

Beating Retreat Ceremony

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ESakal

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ESakal

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