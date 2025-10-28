शिवरायांची जगदंबा तलवार महाराष्ट्रात असती तर...ही ऐतिहासिक छायाचित्रे बघून म्हणाल जय भवानी, जय शिवाजी

Saisimran Ghashi

शिवराय महाराष्ट्राचे दैवत

छत्रपती शिवाजी महाराज अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत

shivaji maharaj photos

|

esakal

जगदंबा तलवार

त्यांची जगदंबा तलवार तर आपल्या मराठी मावळ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय

shivaji maharaj sword photos

|

esakal

लंडनच्या संग्रहालयात

पण ही तलवार लंडनच्या सेंट जेम्स पॅलेसच्या रॉयल कलेक्शन ट्रस्टमध्ये आहे

shivaji maharaj jagdamba sword london photos

|

esakal

तलवार महाराष्ट्रात

पण जर ही तलवार महाराष्ट्रात असती तर? तुम्ही कधी विचार केलाय का

shivaji maharaj artifacts photos

|

esakal

तर काय झाले असते

जर छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार महाराष्ट्रात असती तर काय झाले असते

shivaji maharaj maharashtra photos

|

esakal

अभिमान आणि प्रेरणा

तर महाराष्ट्राचा अभिमान आणि युवा पिढीत प्रेरणा दहा पटीने वाढली असतो

shivaji maharaj bhavani talwar photos

|

esakal

जिवंत इतिहास

मराठा साम्राज्याचा इतिहास जो आपण पुस्तकांमध्ये वाचला तो जिवंतपणे पाहता आला असता

shivaji maharaj jagdamba talwar photos

|

esakal

जगभरात आकर्षण

जगभरातून इतिहास प्रेमी महाराजांच्या तलवारीची एक झलक पाहण्यासाठी आकर्षित झाले असते

shivaji maharaj maharashtra museaum photos

|

esakal

दिवाळीच्या सुट्टीत दोन दिवसांच्या ट्रीपसाठी बेस्ट आहेत 'ही' 5 ठिकाणे..एकदा बघाच

Two day trip best locations near me

|

esakal

येथे क्लिक करा