पृथ्वीवरील संपूर्ण बर्फ किती वर्षांत वितळेल? वितळल्यास काय होईल? मुंबईला थेट धोका...

Vrushal Karmarkar
वैज्ञानिकांच्या मते, पृथ्वीवर साठलेला बर्फ हळूहळू वितळत आहे. हा गंभीर इशारा आहे.
संपूर्ण बर्फ वितळायला ५००० वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. हे पूर्णपणे वाढत्या ग्लोबल वॉर्मिंगवर अवलंबून आहे.
जर सगळा बर्फ वितळला, तर समुद्राची पातळी ६६ ते ७० मीटरने वाढू शकते. याचा थेट परिणाम किनारपट्टीवरील शहरांवर होईल.
मुंबई, न्यूयॉर्क आणि टोकियोसारखी गजबजलेली शहरे पाण्याखाली जाऊ शकतात.
बांगलादेश आणि नेदरलँडसारखे देश पूर्णपणे बुडण्याचा धोका आहे. लाखो लोक बेघर होऊ शकतात.
बर्फ सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो. तोच बर्फ नसल्यास पृथ्वी जास्त उष्णता शोषेल आणि सरासरी तापमान १४.४°C वरून २६°C पेक्षा जास्त होऊ शकते.
ग्लेशियर हा पाण्याचा स्रोत आहेत. तो संपला तर पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाण्याची कमतरता निर्माण होईल.
पोलर बेअर आणि पेंग्विनसारख्या प्राण्यांचे घरच नष्ट होईल.
