खरेदी केलेला खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर झाला तर पूर्ण मानधन मिळतं का? IPL नियम काय सांगतात?

Mansi Khambe

नॅथन एलिस

ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे आयपीएल स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्याला ही दुखापत हंगामाची सुरुवात होण्यापूर्वीच झाली होती.

करारबद्ध

CSK ने त्याला ₹२ कोटींना करारबद्ध केले होते. परिणामी, जनतेमध्ये एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे: एकही सामना न खेळताही त्याला कराराची संपूर्ण रक्कम मिळेल का?

स्नायूंची दुखापत

फ्रँचायझीने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की, एलिसला स्नायूंची दुखापत झाली आहे. परिणामी, त्याला या स्पर्धेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. यामुळे लीगच्या नियमांनुसार त्याच्या मानधनावर थेट परिणाम होईल.

IPL

दुखापतीमुळे एखादा खेळाडू स्पर्धेबाहेर झाल्यास, त्याच्या मानधनाबाबतचे IPL चे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे दुखापत नेमकी कधी झाली?

फ्रँचायझी

त्या खेळाडूने संघाकडे हजेरी लावली होती का. जर एखादा खेळाडू संघात सामील होण्यापूर्वी किंवा सराव शिबिरात सहभागी होण्यापूर्वीच स्पर्धेबाहेर घोषित केला गेला, तर संबंधित फ्रँचायझीवर त्याला कराराची संपूर्ण रक्कम देण्याचे कोणतेही बंधन सामान्यतः नसते.

आर्थिक दृष्टिकोन

आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता, अशा प्रसंगी तो करार आपोआप रद्द झाल्याचे मानले जाते. भारतीय आणि परदेशी खेळाडूंसाठीच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे.

केंद्रीय करार

भारतीय क्रिकेटपटू, ज्यांचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी 'केंद्रीय करार' असतो, त्यांना आर्थिक सुरक्षा लाभते. दुखापतीमुळे एखादा खेळाडू स्पर्धेबाहेर झाला, तरीही त्याला त्याचे IPL चे पूर्ण मानधन मिळत राहते.

विमा संरक्षण

याचे कारण असे की, BCCI अशा खेळाडूंना विमा संरक्षण पुरवते. नॅथन एलिस हा एक परदेशी खेळाडू आहे; त्यामुळे तो BCCI च्या केंद्रीय करार प्रणालीच्या कक्षेत येत नाही.

फी

स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच तो स्पर्धेबाहेर झाला असल्याने, IPL च्या नियमांनुसार त्याला त्याची संपूर्ण २ कोटी रुपयांची फी मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.

भरपाई

जर एखाद्या खेळाडूला संघाच्या शिबिरात सामील झाल्यानंतर किंवा स्पर्धेदरम्यान चालू असताना दुखापत झाली, तर परिस्थिती बदलते. अशा प्रकरणांमध्ये, फ्रँचायझीकडून अंशतः भरपाई दिली जाऊ शकते.

CSK

साधारणपणे, कराराच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे ५०% किंवा त्याहून अधिक रक्कम खेळाडूला दिली जाते. CSK समोर आता एक मोठा निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

