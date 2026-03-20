एलपीजीला वास नसतो, तरी गळती झाल्यावर का येतो विचित्र वास? तो कसला असतो? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्याबद्दलच्या चिंतेमुळे संपूर्ण भारतात काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

LPG odorless

जरी सरकारने गॅस, पेट्रोल किंवा डिझेलचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी लोकांनी घरातील गॅस सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.

LPG odorless

द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू हे प्रोपेन आणि ब्युटेन यांचे मिश्रण आहे. त्याला स्वतःचा नैसर्गिक वास नसतो.

LPG odorless

याचा अर्थ असा की, जर हा वायू त्याच्या शुद्ध स्वरूपात गळला, तर तो मानवी इंद्रियांना अजिबात जाणवणार नाही.

LPG odorless

गॅस गळती झाल्यावर जो दुर्गंध येतो, तो इथिल मर्कॅप्टन नावाच्या रसायनामुळे येतो. गळती लवकर लक्षात यावी यासाठी हा पदार्थ एलपीजीमध्ये मुद्दाम मिसळला जातो.

LPG odorless

एथिल मर्कॅप्टन हे संयुग पूर्वसूचना प्रणाली म्हणून काम करते. एलपीजीला स्वतःचा कोणताही वास नसल्यामुळे, हे रसायन अगदी लहान गळतीदेखील शोधून काढण्यास मदत करते.

LPG odorless

एथिल मर्कॅप्टनला खूप उग्र वास असतो. हा विचित्र वास योगायोगाने आलेला नाही. त्याची निर्मितीच इतकी त्रासदायक केली जाते की लोकांच्या तो लगेच लक्षात येतो.

LPG odorless

या रसायनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सहजपणे ओळखता येते. मानवी नाक या रसायनासाठी अत्यंत संवेदनशील असते, म्हणजेच हवेतील अगदी कमी प्रमाणात असले तरी ते सहजपणे ओळखता येते.

LPG odorless

या रसायनात गंधक असते, ज्यामुळे त्याला तीव्र वास येतो. गंधकाची संयुगे त्यांच्या उग्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण वासासाठी ओळखली जातात.

LPG odorless

भारतातील सर्वात मोठी तेल विहीर कुठे आहे? दररोज किती तेल काढले जाते? जाणून घ्या...

India's largest oil well

|

ESakal

येथे क्लिक करा