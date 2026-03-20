एलपीजीला वास नसतो, तरी गळती झाल्यावर का येतो विचित्र वास? तो कसला असतो? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्याबद्दलच्या चिंतेमुळे संपूर्ण भारतात काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जरी सरकारने गॅस, पेट्रोल किंवा डिझेलचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी लोकांनी घरातील गॅस सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू हे प्रोपेन आणि ब्युटेन यांचे मिश्रण आहे. त्याला स्वतःचा नैसर्गिक वास नसतो.
याचा अर्थ असा की, जर हा वायू त्याच्या शुद्ध स्वरूपात गळला, तर तो मानवी इंद्रियांना अजिबात जाणवणार नाही.
गॅस गळती झाल्यावर जो दुर्गंध येतो, तो इथिल मर्कॅप्टन नावाच्या रसायनामुळे येतो. गळती लवकर लक्षात यावी यासाठी हा पदार्थ एलपीजीमध्ये मुद्दाम मिसळला जातो.
एथिल मर्कॅप्टन हे संयुग पूर्वसूचना प्रणाली म्हणून काम करते. एलपीजीला स्वतःचा कोणताही वास नसल्यामुळे, हे रसायन अगदी लहान गळतीदेखील शोधून काढण्यास मदत करते.
एथिल मर्कॅप्टनला खूप उग्र वास असतो. हा विचित्र वास योगायोगाने आलेला नाही. त्याची निर्मितीच इतकी त्रासदायक केली जाते की लोकांच्या तो लगेच लक्षात येतो.
या रसायनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सहजपणे ओळखता येते. मानवी नाक या रसायनासाठी अत्यंत संवेदनशील असते, म्हणजेच हवेतील अगदी कमी प्रमाणात असले तरी ते सहजपणे ओळखता येते.
या रसायनात गंधक असते, ज्यामुळे त्याला तीव्र वास येतो. गंधकाची संयुगे त्यांच्या उग्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण वासासाठी ओळखली जातात.
