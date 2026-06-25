लोकांनी तुम्हाला इज्जत द्यावी असं वाटतं ना? मग अजिबात करू नका 'या' 3 चुका

Saisimran Ghashi

आदराची अपेक्षा

लोकांकडून आदर मिळवणे ही प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते.

Why Everyone Craves Respect But Often Loses It Unknowingly

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नकळत चुका

पण कधीकधी आपण नकळत अशा काही चुका करतो, ज्यामुळे आपली प्रतिमा डागाळते.

Hidden Side of Human Nature: Our Natural Desire for Respect

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हक्काची इज्जत

जर तुम्हालाही समाजात हक्काची इज्जत हवी असेल, तर पुढील महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की समजून घ्या.

Constant Self-Praise That Makes People Mock You Behind Your Back

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सतत स्वतःचेच कौतुक

नेहमी फक्त स्वतःच्याच यशाच्या गप्पा मारल्याने लोक तुमच्या पाठीमागे तुमची थट्टा करू लागतात.

People-Pleasing

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शब्दाची किंमत न ठेवणे

वेळेवर शब्द फिरवणाऱ्या आणि दिलेले वचन न पाळणाऱ्या व्यक्तीवर कोणीही कधीच विश्वास ठेवत नाही.

Breaking Promises

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दुसऱ्यांच्या गोष्टीत लुडबुड

समोरच्याच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सतत प्रश्न विचारल्यास तुमची इज्जत पूर्णपणे कमी होते.

Interfering in Others’ Personal Lives

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चुगल्या करण्याची सवय

इतरांसमोर तिसऱ्याच व्यक्तीची बदनामी करणाऱ्या माणसाला समाजात कधीही आदराचे स्थान मिळत नाही.

Backbiting and Gossip

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स्वाभिमानाचा बळी

प्रत्येक गोष्टीला 'हो' म्हणत स्वतःचा आदर न राखणाऱ्या व्यक्तीला लोक गृहीत धरू लागतात.

loss of self respect

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Taj Mahal rare 10 historical photos from british

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