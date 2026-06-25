लोकांनी तुम्हाला इज्जत द्यावी असं वाटतं ना? मग अजिबात करू नका 'या' 3 चुका

Saisimran Ghashi
लोकांकडून आदर मिळवणे ही प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते.
Why Everyone Craves Respect But Often Loses It Unknowingly
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पण कधीकधी आपण नकळत अशा काही चुका करतो, ज्यामुळे आपली प्रतिमा डागाळते.
Hidden Side of Human Nature: Our Natural Desire for Respect
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जर तुम्हालाही समाजात हक्काची इज्जत हवी असेल, तर पुढील महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की समजून घ्या.
Constant Self-Praise That Makes People Mock You Behind Your Back
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नेहमी फक्त स्वतःच्याच यशाच्या गप्पा मारल्याने लोक तुमच्या पाठीमागे तुमची थट्टा करू लागतात.
People-Pleasing
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वेळेवर शब्द फिरवणाऱ्या आणि दिलेले वचन न पाळणाऱ्या व्यक्तीवर कोणीही कधीच विश्वास ठेवत नाही.
Breaking Promises
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समोरच्याच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सतत प्रश्न विचारल्यास तुमची इज्जत पूर्णपणे कमी होते.
Interfering in Others’ Personal Lives
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इतरांसमोर तिसऱ्याच व्यक्तीची बदनामी करणाऱ्या माणसाला समाजात कधीही आदराचे स्थान मिळत नाही.
Backbiting and Gossip
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प्रत्येक गोष्टीला 'हो' म्हणत स्वतःचा आदर न राखणाऱ्या व्यक्तीला लोक गृहीत धरू लागतात.
loss of self respect
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Taj Mahal rare 10 historical photos from british
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