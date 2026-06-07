महिलाच दुकानदार अन् ग्राहकही, पुरुषांना नाही प्रवेश; भारतातील ५०० वर्षे जुना बाजार पाहिला?

Yashwant Kshirsagar
इम्फाळमध्ये असलेला 'इमा कैथेल' हा आशियातील सर्वात मोठा महिलांद्वारे चालवला जाणारा बाजार आहे. येथे प्रत्येक दुकान महिला चालवतात आणि हजारो महिला विक्रेत्या येथे काम करतात.
Ima Keithel women market India
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इमा कैथेल म्हणजे 'आईचे मार्केट'. हे नाव येथील सर्व विक्रेत्या आईसारख्या मानल्या जातात म्हणून पडले आहे.
Ima Keithel women market India
esakal
हा बाजार सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी सुरू झाला असल्याचे मानले जाते. तो मणिपूरच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि आर्थिक वारशाचा भाग आहे.
Ima Keithel women market India
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१६व्या शतकातील राजा खागेम्बा यांच्या काळाशी याचा इतिहास जोडला जातो. त्यांच्या कारकिर्दीत बाजाराचे स्वरूप घडले
Ima Keithel women market India
esakal
अनेक दुकाने मातांकडून मुलींकडे वारशाने जातात. ही परंपरा पिढ्यानपिढ्या अखंड चालत आहे.
Ima Keithel women market India
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भाजीपाला, ताजे मासे, मसाले, हातमाग कापड, हस्तकला वस्तू, दागिने आणि घरगुती वस्तू यांची येथे मुबलक विक्री होते. पहाटे उघडणारा आणि रात्री उशिरापर्यंत चालणारा बाजार आहे.
Ima Keithel women market India
esakal
हा बाजार स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत थेट जोडला गेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आणि मणिपूरच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग.
Ima Keithel women market India
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महिलांनी 'नुपी लान' (महिलांच्या युद्ध) च्या माध्यमातून ब्रिटिशांविरुद्ध १९०४ आणि १९३९ मध्ये मोठे संघर्ष केले. इमा कैथेल केवळ बाजार नाही, तर महिलांच्या सामूहिक शक्ती आणि सक्रियतेचे प्रतीक आहे.
Ima Keithel women market India
esakal
भाजीपाला, ताजे मासे, मसाले, हातमाग कापड, हस्तकला वस्तू, दागिने आणि घरगुती वस्तू यांची येथे मुबलक विक्री होते. पहाटे उघडणारा आणि रात्री उशिरापर्यंत चालणारा बाजार.
Ima Keithel women market India
सध्या इमा कैथेलमध्ये ५,००० हून अधिक महिला विक्रेत्या कार्यरत आहेत. बाजाराचे संपूर्ण व्यवस्थापनही महिलांकडेच आहे.
Ima Keithel women market India
Madhuri Lake Arunachal Pradesh
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