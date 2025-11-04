संतांचे थोर बोल! संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे प्रसिद्ध अभंग!

Aarti Badade
संत ज्ञानेश्वर हे महाराष्ट्रातील महान संत आणि कवी असून, त्यांनी रचलेले अभंग आजही भक्ती आणि अध्यात्माची प्रेरणा देतात.
'रूप पाहता लोचनी' हा त्यांचा एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि हृदयस्पर्शी अभंग आहे, जो विठ्ठलाच्या सुंदर रूपाचे वर्णन करतो.
'देवाचीये द्वारी उभा क्षणभरी' या अभंगातून संत ज्ञानेश्वरांनी विठ्ठलाच्या भक्तीचे आणि देवाच्या सान्निध्यात राहण्याचे महत्त्व सांगितले आहे.
त्यांचा लोकप्रिय अभंग 'कानडा वो विठ्ठलु कर्नाटकू' हा विठ्ठलाच्या आकर्षक रूपाचे आणि लीलांचे वर्णन करतो.
अभंगांव्यतिरिक्त, त्यांनी 'हरिपाठ' देखील रचला आहे, ज्यामध्ये एकूण २७ अभंग असून ते नामस्मरणाचे महत्त्व सांगतात.
जरी तो अभंग नसला तरी, 'ज्ञानेश्वरी' हा संत ज्ञानेश्वरांनी भगवद्गीतेवर लिहिलेला एक महान आणि महत्त्वाचा ग्रंथ आहे.
'सखा माझा ज्ञानेश्वर' आणि 'ज्ञानाचा सागर' यांसारख्या ओळी त्यांच्या अध्यात्मिक उंचीची आणि भक्तांशी असलेल्या स्नेहाची साक्ष देतात.
