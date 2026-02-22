बुध ग्रहाची उलटी चाल! 'या' 4 राशींच्या अडचणीत होणार वाढ

Aarti Badade
गुरुवार, २६ फेब्रुवारीपासून बुद्धिमत्ता आणि संवादाचा कारक असलेला 'बुध' कुंभ राशीत वक्री होणार आहे. २१ मार्चपर्यंत ही स्थिती राहिल्याने काही राशींच्या जीवनात मोठे बदल घडून येतील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी चढ-उतार येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रतेकडे लक्ष द्यावे. कोणताही मोठा निर्णय विचार केल्याशिवाय घेऊ नका आणि आरोग्याची काळजी घ्या.
कन्या राशीच्या लोकांच्या जीवनात अचानक बदल होऊ शकतात. नोकरीत बदली होण्याची शक्यता आहे. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक असेल. तुमच्या बोलण्यामुळे वाद होऊ शकतात, त्यामुळे विचार करून बोला. तसेच घसा आणि कानाशी संबंधित आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात.
मीन राशीच्या लोकांसाठी बुध वक्री समस्या वाढवू शकतो. गुंतवणुकीबाबत सावध राहा आणि विनाकारण होणारे खर्च टाळा. गाडी चालवताना विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
बुध वक्री असताना नवीन व्यावसायिक करार करणे किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेणे टाळावे. संवादातील गोंधळ टाळण्यासाठी आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडावे.
बुध ग्रहाचा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी गणपतीची उपासना करा आणि हिरव्या वस्तूंचे दान करा. यामुळे मानसिक शांतता लाभण्यास मदत होईल.
Holashtak 2026
sakal