शुगर वाढल्याने माणसं नपुंसक होतात? स्पर्म काऊंटबाबत तज्ञांनी सांगितलं सत्य...

Shubham Banubakode
डायबिटीजचा परिणाम पुरुष आणि महिलांच्या प्रजननक्षमतेवरही होऊ शकतो. अनेकांना याची कल्पनाही नसते.
Diabetes and Fertility
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नोएडा येथील ब्लिस IVF अँड गायनी केअर सेंटरच्या डॉ. सोनाली गुप्ता यांच्या मते, अनियंत्रित मधुमेह प्रजनन क्षमतेवरही परिणाम करतो.
Diabetes and Fertility
esakal
शुगरमुळे शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते. तसेच डीएनए खराब होण्याचा धोकाही वाढतो.
Diabetes and Fertility
esakal
डायबिटीजमुळे मज्जातंतूंना नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे इरेक्टाइल डिसफंक्शनची समस्या निर्माण शकते.
Diabetes and Fertility
esakal
शुगरमुळे महिलांमध्ये अनियमित मासिक पाळी, ओव्ह्युलेशनमधील अडथळे आणि पीसीओएससारख्या समस्या वाढू शकतात.
Diabetes and Fertility
esakal
दीर्घकाळ शूगर वाढल्यास गर्भधारणेत अडचणी येऊ शकतात किंवा गर्भपाताचा धोका वाढू शकतो.
Diabetes and Fertility
esakal
डॉ. सोनाली गुप्ता सांगतात की, अनियंत्रित मधुमेहामुळे अकाली प्रसूती, जन्मजात दोष आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढू शकतो.
Diabetes and Fertility
esakal
योग्य आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार केल्यास मधुमेह नियंत्रणात राहू शकतो.
Diabetes and Fertility
esakal
fertility rate
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