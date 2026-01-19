चिडचिड वाढतेय? सायलेंट किलर ठरतोय ताणतणाव! फॉलो करा ‘हे’ रूटीन

Aarti Badade

ताणतणाव

आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक जीवनात मानसिक ताण हा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य पण घातक भाग बनला आहे.

शरीरातील हार्मोन्सचा खेळ

ताण वाढला की शरीरात कॉर्टिसोल आणि अ‍ॅड्रेनालिन हार्मोन्स वाढतात, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके जलद होऊन रक्तदाब वाढतो.

शारीरिक लक्षणे ओळखा

सततची डोकेदुखी, थकवा, झोप न लागणे आणि पचनाचे विकार ही शरीराने दिलेली धोक्याची लक्षणे असू शकतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती

दीर्घकाळ ताण राहिल्यास शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, ज्यामुळे सर्दी, खोकला आणि संसर्गजन्य आजार वारंवार होतात.

गंभीर आजारांना निमंत्रण

सततचा मानसिक दबाव हृदयविकार, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका अनेक पटींनी वाढवू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मेंदू आणि सौंदर्य

अति विचारामुळे स्मरणशक्ती कमी होते, तसेच केस गळणे, त्वचारोग आणि अकाली वृद्धत्व येण्याची शक्यता असते.

तणावमुक्ती

नियमित व्यायाम, योगासने आणि ध्यानधारणा (Meditation) केल्याने शरीरातील ताण कमी होऊन मन शांत राहण्यास मदत होते.

आनंदी जीवनाचा मंत्र

पुरेशी झोप, संतुलित आहार आणि सकारात्मक विचारसरणी हीच तणावमुक्त आणि सुदृढ आरोग्याची खरी गुरुकिल्ली आहे.

