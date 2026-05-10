नाश्त्यानंतर शुगर लो होतेय? 'या' गंभीर कारणाकडे करू नका दुर्लक्ष!

Aarti Badade

जेवणानंतर साखर कमी का होते?

काही लोकांना नाश्ता केल्यानंतर १ ते ३ तासांत चक्कर येणे किंवा घाम येण्याचा त्रास होतो; याला वैद्यकीय भाषेत 'रिॲक्टिव्ह हायपोग्लायसेमिया' म्हणतात.

Low sugar symptoms after meals

स्वादुपिंडाचा

रात्रभराच्या उपवासानंतर शरीर इन्सुलिनसाठी संवेदनशील असते. कधीकधी स्वादुपिंड गरजेपेक्षा जास्त इन्सुलिन तयार करते, ज्यामुळे साखरेची पातळी अचानक खालावते.

चुकीचा नाश्ता ठरू शकतो कारणीभूत

व्हाईट ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स किंवा साखरयुक्त चहा यांसारख्या पदार्थांमुळे रक्तातील साखर वेगाने वाढते आणि नंतर तितक्याच वेगाने खाली येते.

पारंपरिक नाश्ता आणि खबरदारी

इडली, डोसा किंवा पोहे यांसारख्या कार्बोहायड्रेट्सयुक्त नाश्त्यामुळेही काहींची साखर अचानक कमी होऊ शकते; याला 'मेटाबॉलिक ओव्हरकरेक्शन' असे म्हणतात.

शरीराचे धोक्याचे संकेत ओळखा

जेवणानंतर दोन तासांनी थरथरणे, खूप भूक लागणे, चिडचिड होणे किंवा घाम येणे ही शुगर लो होण्याची लक्षणे आहेत.

रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्याचा फॉर्म्युला

साखर अचानक वाढू नये यासाठी तुमच्या नाश्त्यामध्ये प्रोटीन + फायबर + हेल्दी फॅट यांचा समावेश असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

नाश्त्याचे सर्वोत्तम पर्याय

डॉक्टरांच्या मते, पनीर भुर्जी, मल्टीग्रेन रोटी, व्हेजिटेबल ऑम्लेट, मोड आलेली कडधान्ये किंवा सुकामेवा हे नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत.

