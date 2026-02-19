स्वयंपाक होईल सोपा; फक्त भाज्या चिरताना पाळा 'हा' कानमंत्र

Anushka Tapshalkar
भाज्या चिरण्यापूर्वी त्या नीट धुवून घेतल्यास त्यातील महत्त्वाची जीवनसत्त्वे टिकून राहतात.
While Cutting Vegetables
जेवणापूर्वीच कोथिंबीर चिरल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे जास्त काळ टिकतात.
Cut Coriander on Time
चिरल्यानंतर पाण्यात भिजवून ठेवणे, रंग बदलणे टाळते.
Soak Brinjal and Potatoes in Water
साल काढून अर्धा कापल्यानंतर १० मिनिटे पाण्यात ठेवा, सल्फर कमी होतो.
Soak Onion in Water
धार कमी झाल्यास सुरी हातातून निसटून अपघात होऊ शकतो
Use Sharp Knife
लगेच वापरात न आल्यास ओलसर कापडात गुंडाळून फ्रीजमध्ये ठेवा.
Keep Vegetables Fresh
भाज्या चिरताना नेहमी सावधगिरी बाळगा, अपघात टाळा.
Be Careful While Cutting Vegetables
