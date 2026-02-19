स्वयंपाक होईल सोपा; फक्त भाज्या चिरताना पाळा 'हा' कानमंत्र

Anushka Tapshalkar

भाज्या चिरताना

भाज्या चिरण्यापूर्वी त्या नीट धुवून घेतल्यास त्यातील महत्त्वाची जीवनसत्त्वे टिकून राहतात.

While Cutting Vegetables 

कोथिंबीर वेळीच चिरा

जेवणापूर्वीच कोथिंबीर चिरल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे जास्त काळ टिकतात.

Cut Coriander on Time

वांगी-बटाटे पाण्यात ठेवा

चिरल्यानंतर पाण्यात भिजवून ठेवणे, रंग बदलणे टाळते.

Soak Brinjal and Potatoes in Water

कांद्याचे चोख उपाय

साल काढून अर्धा कापल्यानंतर १० मिनिटे पाण्यात ठेवा, सल्फर कमी होतो.

Soak Onion in Water

सुरी धारदार वापरा

धार कमी झाल्यास सुरी हातातून निसटून अपघात होऊ शकतो

Use Sharp Knife

भाज्या ताज्या ठेवा

लगेच वापरात न आल्यास ओलसर कापडात गुंडाळून फ्रीजमध्ये ठेवा.

Keep Vegetables Fresh

हाताळणे

भाज्या चिरताना नेहमी सावधगिरी बाळगा, अपघात टाळा.

Be Careful While Cutting Vegetables

