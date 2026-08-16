१० ग्रॅम सोनं फक्त ८८ रुपये, ७९ वर्षांत १ रुपया किती बदलला?

Mansi Khambe

एक रुपया

१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी, जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा एक रुपयाची किंमत आजच्या तुलनेत अधिकच होती. ७९ वर्षांपूर्वी फक्त एक रुपयात किलोभर अन्न, अनेक लिटर दूध आणि काही लिटर पेट्रोल विकत घेता येत होते.

One Rupees Coin History

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ESakal

नाणे

पण आज २०२६मध्ये, तोच एक रुपया केवळ खिशातले एक नाणे बनले आहे. गेल्या ७९ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन किमती किती बदलल्या आहेत, याबाबत जाणून घ्या.

One Rupees Coin History

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ESakal

किंमत

आज, एक रुपया म्हणजे १०० पैसे पूर्वी १६ आण्यांइतका होता. १९४७साली अर्थव्यवस्था खूपच वेगळी होती. एक रुपयात ८ किलो तांदूळ किंवा ८ लिटर दूध मिळत होते. तसेच पेट्रोलही २७ पैसे प्रति लिटर दराने दिले जात होते.

One Rupees Coin History

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ESakal

सोन्याचा भाव

१९४७ साली सोन्याचा भाव अंदाजे ८८ रुपये प्रति १० ग्रॅम असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच १ रुपया अंदाजे ०.११ ग्रॅम सोने होते. १९४७ साली १ रुपयात जेवढे सोने खरेदी करता येत होते, आज त्याची किंमत १६,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल.

One Rupees Coin History

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ESakal

तांदूळ

आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये तांदळाचा किरकोळ भाव सुमारे ३३ रुपये प्रति किलो असेल असे मानल्यास १ रुपयात अंदाजे ३० ग्रॅम तांदूळ मिळेल.

One Rupees Coin History

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ESakal

पेट्रोल

पेट्रोलच्या बाबतीत हा फरक स्पष्ट दिसतो. दिल्लीत पेट्रोल सुमारे १०२ रुपये प्रति लिटर आहे, म्हणजेच १ रुपयात १० मिली पेक्षा कमी पेट्रोल खरेदी करता येईल.

One Rupees Coin History

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ESakal

अर्थव्यवस्था

यावरून हे दिसून येते की, १९४७ मध्ये वस्तू लिटर आणि किलोमध्ये खरेदी केल्या जात होत्या, तर आज २०२६ मध्ये त्या ग्रॅम आणि मिलीलीटरमध्ये खरेदी केल्या जातात.

One Rupees Coin History

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ESakal

विस्तार

केवळ महागाईबद्दलच नाही तर ७९ वर्षांमध्ये भारताची लोकसंख्या वाढली, शहरांचा झपाट्याने विस्तार झाला, उद्योग आणि उत्पादन वाढले, लोकांचे उत्पन्न बदलले, तंत्रज्ञान प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचले आणि बाजारपेठेचा प्रचंड विस्तार झाला.

One Rupees Coin History

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ESakal

अनेक सुविधा

आज जरी एक रुपयात फार कमी वस्तू मिळत असल्या तरी, आजच्या अर्थव्यवस्थेत लोकांना अशा वस्तू आणि सेवा उपलब्ध आहेत, ज्यांची १९४७ सालच्या भारतात कल्पना करणेही कठीण आहे.

One Rupees Coin History

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ESakal

प्रवास

१ रुपयाचे नाणे म्हणजे भारताच्या प्रवासाची कहाणी आहे. १९४७ ते २०२६ या १२० वर्षांच्या प्रवासात या नाण्याचे मूल्य कदाचित कमी झाले असले तरीही, त्यातून भारतातील ७९ वर्षांचे परिवर्तन दिसून येते.

One Rupees Coin History

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ESakal

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ESakal

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