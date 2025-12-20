गुगलवर २०२५ मध्ये नेटकऱ्यांनी कोणत्या शब्दांचा अर्थ शोधला? हे शब्द पाहून तुम्हीही चकित व्हाल!

Sandip Kapde
Ceasefire या शब्दाचा अर्थ काय होतो, युद्ध आणि संघर्षाच्या बातम्यांमुळे २०२५ मध्ये नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शोधला.
Mock Drill म्हणजे नेमकं काय, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हा शब्द लोकांच्या चर्चेत आला.
Pookie या शब्दाचा अर्थ गोंडस नाव किंवा प्रेमाने हाक मारण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द असा असल्याने अनेकांनी तो शोधला.
Mayday या शब्दाचा अर्थ गंभीर आपत्कालीन संदेश असा असून विमान आणि समुद्री अपघातांच्या बातम्यांमुळे तो ट्रेंडमध्ये राहिला.
5201314 या अंकांचा अर्थ प्रेमाशी जोडलेला खास संदेश असा असल्याने तरुणांमध्ये याबाबत उत्सुकता होती.
Stampede म्हणजे गर्दीत अचानक गोंधळ होऊन लोकांची चेंगराचेंगरी होणे, अशा घटनांमुळे हा शब्द वारंवार शोधला गेला.
Ee Sala Cup Namde या वाक्याचा अर्थ आणि त्यामागची भावना क्रिकेट चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जाणून घेतली.
Nonce या शब्दाचा अर्थ नकारात्मक आणि अपमानास्पद संदर्भात वापरला जाणारा असा असल्याने त्याचा अर्थ शोधला गेला.
Latent या शब्दाचा अर्थ सुप्त किंवा लपलेला असा असून विज्ञान आणि मानसशास्त्राशी संबंधित चर्चांमुळे तो चर्चेत आला.
Incel या शब्दाचा अर्थ सामाजिक आणि मानसिक अवस्थेशी संबंधित असल्याने २०२५ मध्ये अनेकांनी त्याचा अर्थ जाणून घेतला.
