New Jobs : २०२६ मध्ये नोकऱ्यांचे नवे दरवाजे उघडणार; कोणत्या क्षेत्रात संधी?

२०२६ मध्ये नोकऱ्यांसाठी अनेक दरवाजे खुले होणार आहेत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
जे वेळेत योग्य कौशल्ये शिकतील त्यांना नोकरी आणि पगार दोन्हीसाठी चांगल्या संधी मिळतील.
२०२६ मध्ये, एआय टेक्नोलॉजी, डेटा सायंटिस्ट, मशीन लर्निंग तज्ञांची मागणी सर्वाधिक असेल. आयटी, अभियांत्रिकी आणि संगणक पार्श्वभूमी असलेल्यांसाठी हे सर्वात फायदेशीर
वाढत्या ऑनलाइन फसवणूक आणि डेटा चोरीमुळे, सायबर सुरक्षा तज्ञ, नैतिक हॅकर्स आणि सुरक्षा विश्लेषकांची गरज वेगाने वाढेल.
बँका, आयटी कंपन्या आणि सरकारी विभाग या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती करू शकतात.
२०२६ मध्ये डॉक्टर, परिचारिका, लॅब तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट आणि आरोग्य डेटा व्यवस्थापकांची मागणी कायम राहील.
सौर, पवन ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या ट्रेंडसह, हरित ऊर्जा अभियंते, ईव्ही तंत्रज्ञ, पर्यावरण सल्लागारांची मागणी वाढेल.
सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन व्यवसायाच्या वाढीसह, डिजिटल मार्केटर्स, एसइओ तज्ञ, सोशल मीडिया व्यवस्थापक, कंटेंट क्रिएटर्सची आवश्यकता भासेल.
