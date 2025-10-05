डॉक्टरांचे हस्ताक्षरामुळे 'या' देशात ७,००० जणांचा मृत्यू झाला होता

Mansi Khambe
डॉक्टरांचे खराब हस्ताक्षर हे केवळ एक सामान्य विनोद नाही तर आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते. जगभरातील रुग्णांच्या जीवनावर याचा वारंवार परिणाम झाला आहे.
डॉक्टरांचे हस्ताक्षर ही केवळ एक सवय नाही तर रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी एक गंभीर समस्या आहे. हस्ताक्षरामुळे होणाऱ्या चुका जगभरात घातक ठरल्या आहेत आणि कधीकधी भारतात त्याचे गंभीर परिणाम होतात.
बीबीसीच्या वृत्तानुसार, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) चे अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली म्हणतात की सुमारे ३,३०,००० डॉक्टरांच्या संघटनेत, अनेक डॉक्टरांचे हस्ताक्षर स्पष्ट नसते हे सर्वांना माहिती आहे.
याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जास्त कामाचा ताण, विशेषतः गर्दीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये. तेथील डॉक्टर सतत रुग्णांना पाहतात, प्रिस्क्रिप्शन लिहितात आणि वैद्यकीय नोंदी अपडेट करतात.
या जास्त कामामुळे अनेकदा अस्पष्ट किंवा वाकडी लेखन होते. भारतात, डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरावर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
ओरिसा उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या ढिसाळ हस्ताक्षराबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे म्हटले की अस्पष्ट अहवाल रुग्णांसाठी धोका निर्माण करतात.
इतकेच नाही तर १९९९ च्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे ४४,००० मृत्यू वैद्यकीय चुकांमुळे होतात, त्यापैकी ७,००० मृत्यू हे फक्त वाईट हस्ताक्षरामुळे होतात.
भारतासारख्या देशात जिथे रुग्णालये गर्दीने भरलेली असतात. तिथे डॉक्टरांचे जलद आणि अस्पष्ट हस्ताक्षर कधीकधी घातक ठरू शकते. खराब हस्ताक्षराचे आणखी एक उदाहरण स्कॉटलंडमध्ये पाहायला मिळाले.
जिथे एका महिलेला अलीकडेच कोरडी डोळा समजून इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रीम देण्यात आली, ज्यामुळे तिला रासायनिक जखमा झाल्या.
ब्रिटिश आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे मान्य केले आहे की औषधांच्या चुकांमुळे लक्षणीय नुकसान होते आणि मृत्यू होतो. इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम लागू केल्याने अशा चुका ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात.
