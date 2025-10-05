सरकारने यापूर्वी कोणत्या वर्षी १०० रुपयांचे नाणे जारी केले होते?

Mansi Khambe

नवीन स्मारक

पंतप्रधानांनी संघाच्या वैचारिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतिबिंबित करणारे एक अनोखे टपाल तिकीट आणि १०० रुपयांचे स्मारक नाणे प्रकाशित केले. नवीन स्मारक नाण्याबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याची रचना अद्वितीय आहे.

आरएसएस

एका बाजूला भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सिंहासह वरद मुद्रेत भारत मातेची आकर्षक मूर्ती आहे. आरएसएसचे स्वयंसेवक भारत मातेसमोर नतमस्तक होऊन उभे आहेत.

नाण्यावर आरएसएसचे ब्रीदवाक्य

या नाण्यावर आरएसएसचे ब्रीदवाक्य देखील आहे: "राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम न मां." हे स्पष्ट आहे की हे स्मारक नाणे आरएसएसच्या विचारसरणीचे आणि समर्पणाच्या भावनेचे प्रतीक आहे.

स्मारक नाणे

भारतात स्मारक नाण्यांची परंपरा फार पूर्वीपासून आहे. यातील बहुतेक नाणी सार्वजनिक चलनासाठी नसून, विशेष प्रसंगी आणि संग्रहासाठी मर्यादित संख्येत जारी केली जातात.

रवींद्रनाथ टागोर

ऐतिहासिकदृष्ट्या, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त २०१० मध्ये १०० रुपयांचे पहिले स्मारक नाणे जारी करण्यात आले.

अटलबिहारी वाजपे

यानंतरही अटलबिहारी वाजपेयी यांची जन्मशताब्दी, मदन मोहन मालवीय यांची जयंती, महात्मा गांधींची १५० वी जयंती आणि अन्नादुराई यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ १०० रुपयांची नाणी अशा अनेक प्रसंगी जारी करण्यात आली आहेत.

विशेष नाणी

सरकारने काही वेळा विशेष नाणी जाहीर केली असली तरी, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा धोरणात्मक निर्णयांमुळे ती छापली गेली नाहीत किंवा चलनात आणली गेली नाहीत.

