'या' गावात ५० पत्नींनी त्यांच्या पतीला गूढपणे संपवलं, कारण...; ही भयानक कहाणी माहितीये का?

Mansi Khambe

एक भयानक कहाणी

एक भयानक कहाणी हंगेरीची राजधानी बुडापेस्टची आहे. जिथून सुमारे १३० किमी अंतरावर नाग्यरेव नावाचे एक गाव होते.

Nagyrev Murder Case | ESakal

रहस्यमय मृत्यू

तिथे १९११ मध्ये पुरुषांच्या अचानक झालेल्या रहस्यमय मृत्यूने सर्वांनाच धक्का बसला होता. जेव्हा या प्रकरणाचे सत्य समोर आले तेव्हा लोक हैराण झाले. चला जाणून घेऊया या रहस्यमय कथेबद्दल.

Nagyrev Murder Case | ESakal

पुरुषांचा गूढ मृत्यू

ही कहाणी त्या काळाची आहे जेव्हा १९११ ते १९२९ दरम्यान या छोट्या गावात ५० हून अधिक पुरुषांचा गूढ मृत्यू झाला.

Nagyrev Murder Case | ESakal

स्वतःच्या बायका

जेव्हा या मृत्यूंमागील सत्य समोर आले तेव्हा असे आढळून आले की या हत्येचे गुन्हेगार दुसरे तिसरे कोणी नसून त्यांच्या स्वतःच्या बायका होत्या. या घटनेमुळे नाग्यरेव जगभर कुप्रसिद्ध झाला.

Nagyrev Murder Case | ESakal

कौटुंबिक रचना

या ग्रामीण आणि एकाकी भागात सामाजिक आणि कौटुंबिक रचना खूप कडक होती. येथे मुलींचे लग्न लहान वयातच मोठ्या पुरुषांशी केले जात असे.

Nagyrev Murder Case | ESakal

मानसिक छळाला सामोरे

या लग्नांमध्ये महिलांना अनेकदा शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत असे. पुरुषांकडून मारहाण, बलात्कार आणि विवाहबाह्य संबंध यासारख्या घटना सामान्य होत्या.

Nagyrev Murder Case | ESakal

सुईणी जोजसाना फजकास

अशा परिस्थितीत, महिला त्यांच्या वेदना व्यक्त करण्यासाठी गावातील एका सुईणी जोजसाना फजकासकडे जात असत.

Nagyrev Murder Case | ESakal

निषिद्ध कृती

फजकास केवळ सुईणी नव्हती, तर तिने गर्भपातासारख्या निषिद्ध कृती देखील सुरू केल्या होत्या. ज्या त्या काळात समाजात अस्वीकार्य होत्या. फाजकासने या महिलांना धोकादायक मार्ग दाखवला.

Nagyrev Murder Case | ESakal

आर्सेनिकयुक्त विष

त्यांनी त्यांनाकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा.त्यांच्या पतींपासून मुक्त होण्यासाठी आर्सेनिकयुक्त विष वापरण्याचा सल्ला दिला. हे विष सहज उपलब्ध होते आणि ते अन्न किंवा पेयात मिसळणे सोपे होते.

Nagyrev Murder Case | ESakal

विष देऊन मारण्यास सुरुवात

हळूहळू, गावातील अनेक महिलांनी या सल्ल्याचे पालन केले आणि त्यांच्या पतींना विष देऊन मारण्यास सुरुवात केली. ही प्रथा इतकी गुप्तपणे चालू राहिली की अनेक वर्षे कोणालाही काही कळले नाही.

Nagyrev Murder Case | ESakal

नैसर्गिक मृत्यू

या खूनांना नैसर्गिक मृत्यू किंवा आजाराचे स्वरूप देण्यात आले. १९२९ मध्ये जेव्हा या गूढ मृत्यूंची चौकशी सुरू झाली तेव्हा सत्य बाहेर आले.

Nagyrev Murder Case | ESakal

नातेवाईकांची हत्या

सुमारे ५० महिलांवर त्यांच्या पतींची आणि काही प्रकरणांमध्ये इतर पुरुष नातेवाईकांची हत्या केल्याचा आरोप होता. खटल्यादरम्यान दिलेल्या विधानांमुळे समाजातील कटू सत्य उघड झाले.

Nagyrev Murder Case | ESakal

मुख्य सूत्रधार फजकास

महिलांनी सांगितले की त्या त्यांच्या पतींवरील अत्याचार, हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणाला कंटाळल्या होत्या. या सामूहिक हत्येचा मुख्य सूत्रधार फजकास मानला जात होता.

Nagyrev Murder Case | ESakal

