'या' गावात ५० पत्नींनी त्यांच्या पतीला गूढपणे संपवलं, कारण...; ही भयानक कहाणी माहितीये का?

Mansi Khambe
एक भयानक कहाणी हंगेरीची राजधानी बुडापेस्टची आहे. जिथून सुमारे १३० किमी अंतरावर नाग्यरेव नावाचे एक गाव होते.
तिथे १९११ मध्ये पुरुषांच्या अचानक झालेल्या रहस्यमय मृत्यूने सर्वांनाच धक्का बसला होता. जेव्हा या प्रकरणाचे सत्य समोर आले तेव्हा लोक हैराण झाले. चला जाणून घेऊया या रहस्यमय कथेबद्दल.
ही कहाणी त्या काळाची आहे जेव्हा १९११ ते १९२९ दरम्यान या छोट्या गावात ५० हून अधिक पुरुषांचा गूढ मृत्यू झाला.
जेव्हा या मृत्यूंमागील सत्य समोर आले तेव्हा असे आढळून आले की या हत्येचे गुन्हेगार दुसरे तिसरे कोणी नसून त्यांच्या स्वतःच्या बायका होत्या. या घटनेमुळे नाग्यरेव जगभर कुप्रसिद्ध झाला.
या ग्रामीण आणि एकाकी भागात सामाजिक आणि कौटुंबिक रचना खूप कडक होती. येथे मुलींचे लग्न लहान वयातच मोठ्या पुरुषांशी केले जात असे.
या लग्नांमध्ये महिलांना अनेकदा शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत असे. पुरुषांकडून मारहाण, बलात्कार आणि विवाहबाह्य संबंध यासारख्या घटना सामान्य होत्या.
अशा परिस्थितीत, महिला त्यांच्या वेदना व्यक्त करण्यासाठी गावातील एका सुईणी जोजसाना फजकासकडे जात असत.
फजकास केवळ सुईणी नव्हती, तर तिने गर्भपातासारख्या निषिद्ध कृती देखील सुरू केल्या होत्या. ज्या त्या काळात समाजात अस्वीकार्य होत्या. फाजकासने या महिलांना धोकादायक मार्ग दाखवला.
त्यांनी त्यांनाकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा.त्यांच्या पतींपासून मुक्त होण्यासाठी आर्सेनिकयुक्त विष वापरण्याचा सल्ला दिला. हे विष सहज उपलब्ध होते आणि ते अन्न किंवा पेयात मिसळणे सोपे होते.
हळूहळू, गावातील अनेक महिलांनी या सल्ल्याचे पालन केले आणि त्यांच्या पतींना विष देऊन मारण्यास सुरुवात केली. ही प्रथा इतकी गुप्तपणे चालू राहिली की अनेक वर्षे कोणालाही काही कळले नाही.
या खूनांना नैसर्गिक मृत्यू किंवा आजाराचे स्वरूप देण्यात आले. १९२९ मध्ये जेव्हा या गूढ मृत्यूंची चौकशी सुरू झाली तेव्हा सत्य बाहेर आले.
सुमारे ५० महिलांवर त्यांच्या पतींची आणि काही प्रकरणांमध्ये इतर पुरुष नातेवाईकांची हत्या केल्याचा आरोप होता. खटल्यादरम्यान दिलेल्या विधानांमुळे समाजातील कटू सत्य उघड झाले.
महिलांनी सांगितले की त्या त्यांच्या पतींवरील अत्याचार, हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणाला कंटाळल्या होत्या. या सामूहिक हत्येचा मुख्य सूत्रधार फजकास मानला जात होता.