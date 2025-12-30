जगातील पहिली नोट कोणत्या देशात बनवली गेली? ती कोणी आणि कशी सुरू केली? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

कागदी चलन

आजकाल, जेव्हा आपण पैशाचा विचार करतो तेव्हा कागदी चलन खूप सामान्य दिसते. पण धातूच्या नाण्यांऐवजी कागद वापरण्याची कल्पना एकेकाळी क्रांतिकारी होती.

world's first banknote History

|

ESakal

चीनमध्ये तयार झाल्या

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जगातील पहिल्या नोटा युरोप किंवा मध्य पूर्वेत तयार झाल्या नव्हत्या, तर हजारो वर्षांपूर्वी चीनमध्ये तयार झाल्या.

world's first banknote History

|

ESakal

पैशाचा सर्वात जुना प्रकार

सातव्या शतकात चीनमधील तांग राजवंशाच्या काळात कागदी पैशाचा सर्वात जुना प्रकार उदयास आला. त्या वेळी व्यापार तेजीत होता. परंतु व्यापाऱ्यांना एका मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागला.

world's first banknote History

|

ESakal

कागदी पावत्या

तांब्याची नाणी अत्यंत जड आणि लांब अंतरावरून वाहून नेणे धोकादायक होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी कागदी पावत्या आणि वचनपत्रे वापरण्यास सुरुवात केली.

world's first banknote History

|

ESakal

उडणारे पैसे

त्यांना उडणारे पैसे म्हणून ओळखले जात असे. हे दस्तऐवज जमा केलेल्या नाण्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि नंतर ते परत मिळवता येत होते. या नोटा हलक्या कागदापासून बनवल्या होत्या. जड धातूच्या नाण्यांपेक्षा.

world's first banknote History

|

ESakal

सोंग राजवंश

अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी भौतिक वाहतुकीची आवश्यकता नसतानाही जगभर पैसे मुक्तपणे प्रवास करू दिले. १०व्या-११व्या शतकात सोंग राजवंशाच्या काळात हा बदल घडला.

world's first banknote History

|

ESakal

सिचुआन प्रांत

१०२३ मध्ये, चीन सरकारने सिचुआन प्रांतात कागदी चलन जारी करण्याचे अधिकृतपणे नियंत्रण घेतले. या राज्य-समर्थित नोटांना जिओझी म्हटले गेले.

world's first banknote History

|

ESakal

अधिकृत नोटा

ज्यामुळे त्या जगातील पहिल्या अधिकृत नोटा बनल्या. अनेक कारणांमुळे चीनने कागदी चलन स्वीकारले. तांब्याच्या नाण्यांचा तुटवडा होता, वाढत्या व्यापारामुळे जलद व्यवहारांची आवश्यकता होती.

world's first banknote History

|

ESakal

चलन वाहतूक

धातूचे चलन वाहतूक करणे कठीण होते. कागदी चलन या सर्व समस्या सोडवल्या. कागदी चलनाच्या कल्पनेने परदेशी पर्यटकांना आश्चर्यचकित केले.

world's first banknote History

|

ESakal

मार्को पोलो

१३व्या शतकात, इटालियन संशोधक मार्को पोलो यांनी त्यांच्या प्रवासात चीनच्या कागदी चलन प्रणालीबद्दल लिहिले. युरोपियन लोकांना ही संकल्पना सादर केली.

world's first banknote History

|

ESakal

नवीन वर्ष फक्त जानेवारीमध्येच का साजरे केले जाते? ही परंपरा कधीपासून सुरू झाली?

New Year History

|

ESakal

येथे क्लिक करा