नवीन वर्ष फक्त जानेवारीमध्येच का साजरे केले जाते? ही परंपरा कधीपासून सुरू झाली?

१ जानेवारी

दरवर्षी जग १ जानेवारी रोजी नवीन वर्षाचे स्वागत करते. परंतु ही तारीख नेहमीच वर्षाची सुरुवात मानली जात नव्हती. ही परंपरा हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या राजकीय, कॅलेंडर सुधारणा आणि धार्मिक वादविवादांचा परिणाम आहे.

सर्वात जुने कॅलेंडर

प्राचीन रोममधील सर्वात जुने कॅलेंडर फक्त १० महिन्यांचे होते. वर्ष १ मार्च रोजी सुरू होते. जे वसंत ऋतूतील शेती आणि युद्ध हंगामांशी जुळत असे.

रोमन सम्राट नुमा पोम्पिलियस

सण, लष्करी मोहिमा आणि नागरी कर्तव्ये हे सर्व मार्च-आधारित कॅलेंडरनुसार आयोजित केले जात होते. सुमारे ७०० ईसापूर्व, रोमन सम्राट नुमा पोम्पिलियस यांनी कॅलेंडरमध्ये जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिना जोडला.

रोमन सिनेट

खूप नंतर, १५३ ईसापूर्व मध्ये, रोमन सिनेटने अधिकृतपणे १ जानेवारी रोजी राजकीय वर्षाची सुरुवात करण्याची स्थापना केली.

ज्युलियन कॅलेंडर

ज्यामुळे नवनिर्वाचित अधिकाऱ्यांना लवकर पदभार स्वीकारण्याची आणि भविष्यातील लष्करी मोहिमांची तयारी करण्याची परवानगी मिळाली. ४५ ईसापूर्व मध्ये, ज्युलियस सीझरने ज्युलियन कॅलेंडर सादर केले.

रोमन देव जानूस

जे कॅलेंडरला सौर वर्षाशी जुळवून घेते. त्याने रोमन देव जानूसच्या सन्मानार्थ १ जानेवारी हा वर्षाचा पहिला दिवस म्हणून अधिकृतपणे घोषित केला. या सुधारणेमुळे लीप वर्षांची संकल्पना देखील सुरू झाली.

रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास

ज्यामुळे वेळेचे पालन अधिक अचूक झाले. रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास होत असताना मध्ययुगीन ख्रिश्चन अधिकाऱ्यांनी १ जानेवारी हा दिवस मूर्तिपूजक परंपरा मानला.

पोप ग्रेगरी तेरावा

युरोपातील अनेक भागात २५ डिसेंबर किंवा २५ मार्च रोजी नवीन वर्ष साजरे करण्यास सुरुवात झाली. १५८२ मध्ये, पोप ग्रेगरी तेरावा यांनी ज्युलियन पद्धतीतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी ग्रेगोरियन कॅलेंडर सुरू केले.

नवीन वर्ष

या सुधारणेमुळे १ जानेवारी हा दिवस अधिकृत नवीन वर्ष म्हणून पुन्हा स्वीकारण्यात आला. कॅथोलिक देशांनी तो लगेच स्वीकारला, तर इतरांनी त्याचे अनुसरण खूप नंतर केले.

संस्कृती

१७५२ मध्ये ब्रिटनने, १९१८ मध्ये रशियाने आणि १९२३ मध्ये ग्रीसने तो स्वीकारला. जरी आज जगभरात १ जानेवारी हा प्रमुख दिवस असला तरी, अनेक संस्कृती पारंपारिक कॅलेंडरवर आधारित त्यांचे नवीन वर्ष साजरे करतात.

नवीन वर्ष

चिनी लोक चंद्रचक्रानुसार नवीन वर्ष साजरे करतात, हिंदू नवीन वर्ष बहुतेकदा चैत्र प्रतिपदेला सुरू होते आणि इस्लामिक नवीन वर्ष मोहरमने सुरू होते.

