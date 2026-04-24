भारतातील 'या' तुरुंगात भाड्याने राहू शकता; एक दिवसाचे भाडे वाचून ऐकून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe
भारतात एक अनोखा आणि थोडा विचित्र ट्रेंड सुरू झाला आहे, जिथे सामान्य लोक पैसे देऊन एका दिवसासाठी तुरुंगात भाडेकरू म्हणून राहू शकतात.
हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण देशातील काही तुरुंग प्रशासनांनी जुन्या आणि रिकाम्या जागांचा अशा प्रकारे वापर करण्यास सुरुवात केली आहे.
जेणेकरून लोक तिथे राहून खऱ्या तुरुंग जीवनाचा अनुभव घेऊ शकतील. तुम्ही कोणत्या तुरुंगात भाडेकरू म्हणून राहू शकता आणि एका दिवसाच्या प्रवेशासाठी किती खर्च येतो?
या नवीन प्रयोगांतर्गत, काही तुरुंगांमध्ये सामान्य लोकांना एका दिवसासाठी तात्पुरते कैदी म्हणून ठेवले जाते. ते एक निश्चित शुल्क भरतात.
त्या बदल्यात त्यांना तुरुंगासारखी परिस्थिती, अन्न, वस्त्र आणि राहण्याचा अनुभव पुरवला जातो. उत्तराखंडमधील हल्द्वानी तुरुंगात एक अनोखा प्रयोग करण्यात आला आहे.
जिथे एका जुन्या, रिकाम्या विभागाचे नूतनीकरण करून सामान्य लोकांना एक दिवसासाठी भाडेकरू म्हणून राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
रहिवाशांना स्वतंत्र खोल्या किंवा कोठड्या दिल्या जातात, त्यांना तुरुंगातील कैद्यांसारखे कपडे दिले जातात आणि तुरुंगाच्या स्वयंपाकघरातून जेवण दिले जाते. ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने तुरुंगासारखे वातावरण तयार होते.
या संपूर्ण प्रणालीचा उद्देश एक अनोखा अनुभव देणे हा असल्याचे म्हटले जाते. तुरुंग प्रशासनाचे म्हणणे आहे की अशी सुविधा देण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.
उत्तराखंडमधील हल्द्वानी तुरुंगात एका दिवसाच्या प्रवेशाची किंमत अंदाजे ५०० रुपये आहे. याचा मुख्य उद्देश एक अनोखा अनुभव देणे हा आहे.
याला कधीकधी 'डमी जेलचा अनुभव' असेही म्हटले जाते, जिथे व्यक्ती खरा कैदी नसून त्याच वातावरणात राहते. तेलंगणातील मेडक जिल्ह्यातील संगारेड्डी तुरुंग एका अनोख्या प्रयोगासाठी ओळखले जाते.
या जुन्या मध्यवर्ती तुरुंगाचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आले असून, पर्यटकांसाठी 'फील द जेल' नावाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत २४ तास तुरुंगात राहण्याचा अनुभव, खादीचे तुरुंग गणवेश, स्टीलची ताटे, ग्लास आणि अंथरूण-पांघरूण पुरवले जाते आणि तुरुंगासारखेच दैनंदिन वातावरण अवलंबले जाते.
येथील रहिवासी बराकींची स्वच्छता करतात आणि झाडे लावू शकतात. जेवणाच्या आणि पिण्याच्या वेळादेखील तुरुंग पद्धतीनुसार निश्चित केल्या जातात.
ज्यामुळे संपूर्ण अनुभव अगदी खराखुरा वाटतो. असाच एक प्रयोग दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातही थोड्या काळासाठी करण्यात आला होता, जिथे काही खोल्या 'पर्यटक कक्ष' म्हणून वापरल्या जात होत्या.
