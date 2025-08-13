डाळिंबाचे रोज सेवन करा आणि या आजारांना ठेवा दूर!

Aarti Badade

डाळिंब – आरोग्यासाठी अमृतसारखे फळ

डाळिंबाची लागवड संपूर्ण भारतात होते. झाडाचा प्रत्येक भाग औषधी आहे. पिकलेले व गोड डाळिंब दोषनाशक, शक्तिवर्धक, स्मरणशक्ती वाढवणारे आणि हृदयासाठी हितकारी आहे.

रक्तस्त्राव थांबवण्याचा प्रभावी उपाय

डाळिंबाची साल मूळव्याध, जास्त मासिक पाळी, हिरड्यांतून, नाकातून रक्त येणे किंवा डेंग्यूमध्ये काढा किंवा पावडर स्वरूपात घेतल्यास रक्तस्त्राव कमी होतो.

आवाजासाठी उपयुक्त फळ

वक्ते, गायक, नेते – ज्या लोकांना सतत बोलावे लागते, त्यांनी आवाज सुधारण्यासाठी डाळिंबाचा दैनंदिन आहारात समावेश करावा.

खोकला व सर्दीवर उपाय

डाळिंबाच्या कळ्या सुकवून पावडर करून सेवन केल्यास खोकला कमी होतो. भाजलेल्या डाळिंबाचा रस आल्यासोबत घेतल्यास सर्दी, अ‍ॅलर्जीक सायनुसायटिस आणि नासिकाशोथात आराम मिळतो.

त्वचारोग व हृदयासाठी फायदेशीर

डाळिंबाच्या पानांची पावडर सकाळ-संध्याकाळ पाण्यासोबत घेतल्याने त्वचारोग कमी होतात आणि हृदयाचे ठोके नियमित होतात.

डेंग्यूत प्लेटलेट वाढवणारे

पपईच्या पानांचा आणि डाळिंबाच्या पानांचा रस मिसळून प्यायल्यास प्लेटलेट काउंट वाढतो. गिलोयचा रस मिळवल्यास डेंग्यूच्या रुग्णांना अधिक फायदा होतो.

दररोज डाळिंब – निरोगी आयुष्याचे गुपित!

डाळिंबाचे नियमित सेवन केल्यास आजार दूर राहतात आणि शरीर तंदुरुस्त राहते.

