भारतीय संघाची T20I मध्ये मायदेशात 'स्पेशल सेंच्युरी'; ठरला केवळ तिसराच संघ

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

भारत आणि न्यूझीलंड संघात २३ जानेवारी २०२६ रोजी रायपूरला टी२० मालिकेतील दुसरा सामना पार पडला.

Team India

|

Sakal

भारताचा विजय

या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने एकतर्फी विजय मिळवला.

Team India

|

Sakal

१०० वा टी२० सामना

हा सामना भारतीय संघासाठी खास होता, कारण मायदेशातील भारताचा हा १०० वा टी२० सामना होता.

Team India

|

Sakal

तिसराच संघ

मायदेशात १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणारा भारतीय संघ तिसराच संघ ठरला आहे.

Team India

|

Sakal

अव्वल क्रमांक

मायदेशात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणाऱ्या संघांमध्ये अव्वल क्रमांकावर न्यूझीलंड असून त्यांनी ११३ सामने न्यूझीलंडमध्ये खेळले आहेत.

New Zealand

|

Sakal

दुसरा क्रमांक

वेस्ट इंडिजचा संघ या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांनी कॅरेबियन बेटांवर १०८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत.

West Indies

|

Sakal

चौथा क्रमांक

दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे संघ भारतापाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर असून त्यांनी प्रत्येकी ८४ टी२० सामने त्यांच्या मायदेशात खेळले आहेत.

(आकडेवारी - २४ जानेवारी २०२६ पर्यंत)

South Africa | Zimbabwe

|

Sakal

भारतासाठी T20 मध्ये ९००० धावा करणारे चार फलंदाज

Suryakumar Yadav Hits 9,000 T20 Runs

|

Sakal

येथे क्लिक करा