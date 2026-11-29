Varsha Balhe
भारतात अशी अनेक गावं आहेत, ज्यांचा इतिहास खूप वेगळा आहे. भारतामध्ये असंच एक गाव आहे, जिथे आज अनेक घरं रिकामी पडली आहेत. विशेष म्हणजे, हे संपूर्ण गाव एका रात्रीत रिकामं झाल्याचं सांगितलं जातं.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
राजस्थानमधील जैसलमेर शहरापासून सुमारे १८ किलोमीटर अंतरावर कुलधरा हे गाव आहे. थार वाळवंटाच्या परिसरात असलेल्या या गावात आजही जुन्या घरांचे अवशेष पाहायला मिळतात.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
कुलधरा गावात पूर्वी पालीवाल ब्राह्मण समाजातील लोक राहत होते. गावात अनेक घरं, मंदिरं आणि सुंदर बांधकामं होती. एकेकाळी हे गाव चांगलं वसलेलं होतं.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
या गावाची सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे इथली संपूर्ण वस्ती अचानक गायब झाली. गावातील लोकांनी आपली घरं सोडली आणि ते दुसरीकडे निघून गेले.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
लोककथेनुसार, जैसलमेरचा दिवाण सलीम सिंह याच्या जाचाला आणि अन्यायाला गावातील लोक कंटाळले होते. त्यामुळे त्यांनी एका रात्रीत गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला, असं सांगितलं जातं.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
असं मानलं जातं की गाव सोडताना ग्रामस्थांनी कुलधरा गावाला शाप दिला होता. यापुढे या गावात कोणीही राहू शकणार नाही, अशी मान्यता आहे. मात्र, या शापाला ऐतिहासिक पुरावा नाही.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
सुमारे २०० वर्षांनंतरही कुलधरा गावात कायमस्वरूपी वस्ती नाही. आज हे गाव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षणाखाली आहे. पर्यटक येथे जुन्या घरांचे अवशेष आणि गावाचा इतिहास पाहण्यासाठी येतात.
MYSTERIOUS VILLAGE IN INDIA
esakal
When Did Humans First Arrive in Maharashtra?
esakal