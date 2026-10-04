Asian Games: भारताने पाकिस्तानला हरवून जिंकलं Gold Medal; पाहा सेलिब्रेशनचे Photo

Pranali Kodre
जपानमध्ये नुकतीच आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारताने २१ सुवर्णपदके जिंकली.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
यातील एक सुवर्णपदक भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात ३ ऑक्टोबर रोजी जिंकले.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला १९ धावांनी पराभूत केले.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद २११ धावा केल्या. भारताकडून अभिषेक शर्माने ६१ धावांची आणि तिलक वर्माने नाबाद ५१ धावांची खेळी केली.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
त्यानंतर पाकिस्तानने २१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ६ बाद १९२ धावा केल्या. हसन नवाझने ९६ धावांची झुंज दिली.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
भारताकडून अक्षर पटेल, शिवम दुबे आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे हे सलग दुसरे सुवर्णपदक आहे, यापूर्वी २०२३ मध्ये ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात भारताने सुवर्पणपदक जिंकले होते.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
सुवर्णपदकानंतर भारतीय संघाने मैदानात चक्कर मारत चाहत्यांचे आभार मानले. यासोबतच भारतीय संघाने सुवर्णपदाचे सेलिब्रेशनही केले.
India Cricket Team Asian Games Gold Medal Celebration
Sakal
Jasprit Bumrah 100th T20I Match
Sakal