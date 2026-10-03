बुमराहची स्पेशल सेंच्युरी; 'हा' पराक्रम करणारा पहिला भारतीय वेगवान गोलंदाज

Pranali Kodre

भारताला सुवर्णपदक

आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत ३ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने पाकिस्तानला १९ धावांनी पराभूत करत सुवर्णपदक जिंकले.

Most T20I Matches for India

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Sakal

बुमराहचे खास शतक

हा सामना भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहसाठी अत्यंत खास ठरला. बुमराहसाठी हा कारकिर्दीतील १०० वा आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना होता.

Jasprit Bumrah 100th T20I Match

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Sakal

पहिलाच भारतीय वेगवान गोलंदाज

त्यामुळे तो १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणारा भारताचा सहावा खेळाडू, तर पहिलाच वेगवान गोलंदाज ठरला.

Jasprit Bumrah 100th T20I Match

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Sakal

अक्षर पटेल

भारतासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर अक्षर पटेल असून त्याने १०७ सामने खेळले आहेत.

Jasprit Bumrah 100th T20I Match

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Sakal

सूर्यकुमार यादव

चौथ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव असून त्याने भारतासाठी ११३ टी२० सामने खेळले आहेत.

Suryakumar Yadav

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Sakal

विराट कोहली

तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या विराट कोहलीने भारतासाठी १२५ टी२० सामने खेळले आहेत.

Virat Kohli

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Sakal

हार्दिक पांड्या

दुसऱ्या क्रमांकावर हार्दिक पांड्या आहे, ज्याने भारतासाठी १३८ टी२० सामने खेळले आहेत.

Hardik Pandya

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Sakal

रोहित शर्मा

पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा असून त्याने भारतासाठी सर्वाधिक १५९ टी२० सामने खेळले आहेत.

Rohit Sharma

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Sakal

साताऱ्याच्या साहिल जाधवने Asian Games मध्ये जिंकले दोन गोल्ड मेडल

Satara's Archer Sahil Jadhav Gold Medal

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Sakal

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