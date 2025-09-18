सकाळ डिजिटल टीम
भारतात सर्वात पहिली नोट प्रेस कुठे आणि कधी सुरू झाली काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.
भारतातील पहिली नोट प्रेस १९२८ साली नाशिकमध्ये सुरू झाली .ही प्रेस महाराष्ट्रातील नाशिक रोड येथे आहे.
भारतातच नोटांची छपाई करणे हा या प्रेसच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश होता, कारण त्यापूर्वी सर्व नोटा परदेशातून छापून येत होत्या.
नाशिक प्रेसमध्ये छापलेली पहिली नोट १९२८ मध्ये ५ रुपयांची होती. ही नोट ब्रिटनच्या बँक ऑफ इंग्लंडच्या नोटेच्या धर्तीवर छापण्यात आली होती.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या प्रेसने भारतीय चलनी नोटांची छपाई सुरू ठेवली. १९४९ साली स्वतंत्र भारताची पहिली १ रुपयाची नोट येथेच छापली गेली.
ही प्रेस सुरुवातीला भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली होती आणि आता ती 'सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SPMCIL) या सरकारी कंपनीच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.
नोटांव्यतिरिक्त, या प्रेसमध्ये पासपोर्ट, व्हिसा, टपाल तिकीट आणि इतर सुरक्षा मुद्रण (security printing) संबंधित वस्तूंचीही छपाई केली जाते.
नाशिक प्रेस हे एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र आहे, जिथे प्रवेशावर कठोर निर्बंध आहेत. सुरुवातीपासूनच येथे अत्याधुनिक छपाई तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे, ज्यामुळे बनावट नोटा बनवणे कठीण होते.
नाशिकमधील ही प्रेस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड मानली जाते, कारण तिने भारताला चलन छपाईच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवले.
