99 वर्षांपूर्वी मुंबईत देशातला पहिला पेट्रोल पंप, हँडपंपने पुरवठा; १ लीटर पेट्रोलचा दर किती?

पेट्रोल पंप

भारतात आजघडीला १ लाखापेक्षा जास्त पेट्रोल पंप आहेत. मात्र तुम्हाला माहितीय का देशातला पहिला पेट्रोल पंप कुठे सुरू झाला होता?

१९२८

भारतातला पहिला पेट्रोल पंप १९२८ मध्ये मुंबईत सुरू झाला होता. त्यावेळी मुंबईला बॉम्बे असं म्हटलं जायचं.

बर्मा शेल स्टेशन

बर्मा शेलने सुरू केलेला हा पेट्रोल पंप पुढे भारत पेट्रोलियम म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्याला बर्मा शेल स्टेशन म्हटलं जायचं.

बर्मा शेल कंपनी

बर्मा शेल ही ब्रिटिश कंपनी होती. हीच कंपनी पुढे भारत पेट्रोलियम बनली. आज देशभरात या कंपनीचे जवळपास २५ हजार पंप आहेत.

वरळी

ह्युजेस रोड म्हणजेच सध्याच्या अॅनी बेझंट रोड वरळी इथं हा पेट्रोल पंप चालवला जात होता. त्यावेळी दोन हातांनी चालणाऱ्या डिस्पेंसरने हा पंप चालवला जात असे.

साठवण क्षमता

बर्मा शेल स्टेशनवर पंपाची इंंधन तेलाची साठवण क्षमता जवळपास ९०० ते १२०० लीटर इतकी होती.

परदेशातून आयात

भारतात त्या काळात एकही रिफायनरी नव्हती. त्यामुळे पेट्रोल म्यानमार, इराण आणि पश्चिम आशियातून जहाजातून आणलं जायचं.

वाहतूक

जहाजातून आलेलं पेट्रोल ट्रक किंवा बैलगाड्यांमधून ड्रममध्ये भरून आणलं जायचं. तर गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी हँडपंपचा वापर केला जायचा.

किंमत

१९२८मध्ये पेट्रोलची किंमत १ आणे ते २ आणे प्रती लीटर इतकी होती. पैशांच्या हिशोबात सांगायचं झालं तर ६ ते १२ पैसे इतका दर होता. एक रुपयात १६ लीटर पेट्रोल मिळायचं.

