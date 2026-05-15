पाकिस्तानात पेट्रोलचे दर गगनाला, एक लीटर किती रुपयांना?

Shubham Banubakode
अमेरिका-इराण युद्धासदृश तणावाचा परिणाम फक्त भारतावरच नाही, तर शेजारी देश पाकिस्तानवरही दिसत आहे.
भारतासारखीच परिस्थिती पाकिस्तानमध्येही निर्माण झाली असून इंधन पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे.
पाकिस्तानमध्ये अवघ्या एका आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा वाढवण्यात आले आहेत.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत.
पेट्रोलची किंमत 399.86 पाकिस्तानी रुपयांवरून वाढून 414.78 रुपये प्रति लिटर झाली आहे.
हाय स्पीड डिझेल (HSD) ची किंमत 399.58 रुपयांवरून वाढून 414.58 रुपये प्रति लिटर झाली आहे.
पाकिस्तान सरकारने इंधनावर लागणारी लेव्हीही वाढवली असून मागील दोन आठवड्यांत मोठी दरवाढ झाली आहे.
IMF कडून 1.32 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा झालेली असतानाही पाकिस्तानमध्ये इंधन दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
