भारतातील पहिली टॅक्सी सेवा कुठे सुरू झाली? रोमांचक इतिहास जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
आज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी बहुतेक लोक टॅक्सीचा वापर करतात. अनेक कंपन्या विविध शहरांमध्ये ही सेवा देतात.
India First Taxi Service
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नुकतेच दिल्ली-एनसीआरमध्ये ‘भारत टॅक्सी सर्व्हिस’ सुरू झाली आहे. ती संपूर्ण देशात विस्तारण्याची योजना आहे.
India First Taxi Service
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तुम्हाला माहीत आहे का की भारतात संघटित मोटार टॅक्सी सेवा सर्वप्रथम कधी आणि कुठे सुरू झाली?
India First Taxi Service
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भारतातील पहिली टॅक्सी सेवा मुंबईत सुरू झाली.
India First Taxi Service
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नोंदींनुसार, भारतातील पहिली संघटित मोटार टॅक्सी सेवा १९११ मध्ये सुरू झाली.
India First Taxi Service
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सुरुवातीला या टॅक्सींमध्ये अमेरिकन ब्रँड ‘विलीज-ओव्हरलँड’ आणि ‘रोल्स-रॉयस’ सारख्या लक्झरी कारचा समावेश होता.
India First Taxi Service
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मुंबईची ओळख बनलेल्या प्रसिद्ध काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी १९६४ च्या सुमारास लोकप्रिय झाल्या.
India First Taxi Service
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१९११ पासून आजपर्यंत टॅक्सी सेवा भारताच्या शहरी जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.
India First Taxi Service
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आता ऍप-आधारित टॅक्सी सेवा आणि नवीन भारत टॅक्सी सारख्या योजनांमुळे सेवा अधिक सुलभ आणि विस्तारित होत आहे.
India First Taxi Service
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Train Coach Wheels
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