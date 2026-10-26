रेल्वेच्या डब्याला किती चाके असतात? अनेक प्रवाशांना माहितीच नाही

सकाळ डिजिटल टीम
तुम्ही कदाचित अनेकदा रेल्वेने प्रवास करत असाल, पण रेल्वेच्या एका डब्याला नेमकी किती चाके असतात, हे सांगू शकाल का?
Train Coach Wheels
esakal
भारतीय रेल्वेच्या सामान्य प्रवासी डब्याला साधारणपणे ८ चाके असतात.
Train Coach Wheels
esakal
प्रत्येक डब्याच्या खाली दोन 'बोगी' (bogie) फ्रेम्स असतात.
Train Coach Wheels
esakal
प्रत्येक बोघी फ्रेममध्ये ४ चाके असतात, अशा प्रकारे दोन्ही मिळून एकूण ८ चाके होतात.
Train Coach Wheels
esakal
ही रचना स्लीपर, जनरल, ३-एसी (3AC) आणि २-एसी (2AC) अशा बहुतेक प्रकारच्या डब्यांमध्ये पाहायला मिळते.
Train Coach Wheels
esakal
रेल्वेच्या इंजिनमध्ये सामान्य डब्यापेक्षा जास्त चाके असू शकतात.
Train Coach Wheels
esakal
मालवाहू गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही वॅगन्समध्ये, त्यांच्या रचनेनुसार, ८ पेक्षा जास्त चाकेही असू शकतात.
Train Coach Wheels
esakal
जास्त चाके असल्याचा फायदा असा की, जड भार अधिक सहजपणे संतुलित करता येतो.
Train Coach Wheels
esakal
ATM AC Reason
esakal