रेल्वेच्या डब्याला किती चाके असतात? अनेक प्रवाशांना माहितीच नाही

सकाळ डिजिटल टीम

तुम्हाला माहीत आहे का?

तुम्ही कदाचित अनेकदा रेल्वेने प्रवास करत असाल, पण रेल्वेच्या एका डब्याला नेमकी किती चाके असतात, हे सांगू शकाल का?

Train Coach Wheels

|

esakal

किती चाके?

भारतीय रेल्वेच्या सामान्य प्रवासी डब्याला साधारणपणे ८ चाके असतात.

Train Coach Wheels

|

esakal

बोगी

प्रत्येक डब्याच्या खाली दोन 'बोगी' (bogie) फ्रेम्स असतात.

Train Coach Wheels

|

esakal

फ्रेम्स

प्रत्येक बोघी फ्रेममध्ये ४ चाके असतात, अशा प्रकारे दोन्ही मिळून एकूण ८ चाके होतात.

Train Coach Wheels

|

esakal

रचना

ही रचना स्लीपर, जनरल, ३-एसी (3AC) आणि २-एसी (2AC) अशा बहुतेक प्रकारच्या डब्यांमध्ये पाहायला मिळते.

Train Coach Wheels

|

esakal

रेल्वे इंजिन

रेल्वेच्या इंजिनमध्ये सामान्य डब्यापेक्षा जास्त चाके असू शकतात.

Train Coach Wheels

|

esakal

मालवाहू गाड्या

मालवाहू गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही वॅगन्समध्ये, त्यांच्या रचनेनुसार, ८ पेक्षा जास्त चाकेही असू शकतात.

Train Coach Wheels

|

esakal

जास्त चाकांचा फायदा

जास्त चाके असल्याचा फायदा असा की, जड भार अधिक सहजपणे संतुलित करता येतो.

Train Coach Wheels

|

esakal

एटीएममधील एसी ग्राहकांसाठी लावलेला नसतो, खरं कारण जाणून बसेल धक्का !

ATM AC Reason

|

esakal

येथे क्लिक करा