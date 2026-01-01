देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आतून कशी दिसते?

संतोष कानडे
देशातल्या पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची गुरुवारी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या ट्रेनचं उद्घाटन होणार असल्याचंही वैष्णव यांनी सांगितलं.
१७ किंवा १८ जानेवारी रोजी मोदी पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील.
स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बनवलेल्या या वंदे भारत ट्रेनचं हायस्पीड ट्रायल यशस्वी झालं आहे.
हे ट्रायल कोटा-नागदा सेक्शनदरम्यान झालं. या मार्गावर ट्रेनने १८० किलोमीटर प्रतितास वेग धारण केला होता.
रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या देखरेखीखाली हे ट्रायल घेण्यात आलेलं होतं. ही ट्रेन १६ डब्यांची आहे.
ट्रेनमध्ये ११ थर्ड एसी, ४ सेकंड एसी आणि एक फर्स्ट एसी कोच असणार आहे.
ट्रेनमध्ये साधारण ८२३ प्रवासी प्रवास करु शकतात. ही एक सेमी हायस्पीड ट्रेन असेल.
१८९ किलोमीटर प्रतिसात धावण्याची या ट्रेनची क्षमता आहे. आरामदायी प्रवासासाठी ट्रेनचं डिझाईन करण्यात आलेलं आहे.