भारतातील सर्वात मोठे मातीचे धरण कोणते आहे आणि त्याते वैशिष्टे काय आहेत जाणून घ्या.
भारतातील सर्वात मोठे मातीचे धरण बाणासुरा सागर धरण (Banasura Sagar Dam) आहे, जे केरळ राज्यातील वायनाड जिल्ह्यात स्थित आहे.
बाणासुरा सागर हे धरण आशिया खंडातील दुसरे सर्वात मोठे मातीचे धरण असून, सिंचन, जलविद्युत निर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरले जाते.
हे भारतातील सर्वात मोठे मातीचे धरण आणि आशियातील दुसरे सर्वात मोठे मातीचे धरण आहे.
बाणासुरा सागर धरण हे पूर्णपणे माती आणि दगडांनी भरलेले आहे. यामुळे याला 'एर्थन' (earthen) धरण म्हणतात.
या धरणाचा मुख्य उद्देश जलविद्युत निर्मिती करणे आहे. हे काकाकायल जलविद्युत प्रकल्पाचा एक भाग आहे.
धरणामागे तयार झालेल्या जलाशयात अनेक लहान-लहान बेटे आहेत, जे आकर्षक दिसतात आणि पर्यटकांना आकर्षित करतात.
बाणासुरा सागर जलाशयाचा उपयोग वायनाड जिल्ह्याला पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी आणि सिंचनासाठी केला जातो.
बाणासुरा सागर धरण हे आशियातील दुसरे सर्वात मोठे आणि भारतातील सर्वात मोठे मातीचे धरण म्हणून ओळखले जाते.
