भारतातील सर्वात मोठी तेलखाण आपल्या महाराष्ट्रात! मुंबईच्या समुद्रात ‘काळं सोनं’, फोटो पाहा...

Sandip Kapde

परिचय

भारतातील सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची खाण महाराष्ट्रात असून ती देशासाठी ऊर्जा स्रोताचा कणा ठरली आहे.

Mumbai High: India’s Hidden Black Gold Beneath the Sea

|

स्थान

ही खाण अरबी समुद्रात मुंबईच्या किनाऱ्यापासून सुमारे १६० ते १७६ किलोमीटर अंतरावर आहे.

शोध

१९७४ साली या ठिकाणी ‘काळं सोनं’ सापडल्याने भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल झाला.

उत्पादन

१९७६ पासून येथे नियमितपणे कच्च्या तेलाचे उत्पादन सुरू झाले आहे.

ओळख

या तेलक्षेत्राला ‘बॉम्बे हाय’ किंवा ‘मुंबई हाय’ म्हणून ओळखले जाते.

विस्तार

येथून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्खनन केले जाते.

योगदान

भारताच्या एकूण कच्च्या तेल उत्पादनात या क्षेत्राचा सुमारे ३८ टक्के वाटा आहे.

संस्था

हे संपूर्ण क्षेत्र ओएनजीसी या सरकारी कंपनीद्वारे चालवले जाते.

तंत्रज्ञान

येथे ‘सागर सम्राट’ सारख्या आधुनिक ड्रिलिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात आला.

नवीन शोध

२०१७ मध्ये ‘अमृत’ आणि ‘मुंगा’ या नवीन तेल विहिरींचा शोध लागला.

महत्त्व

मुंबई हाय हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

आर्थिक

या तेलक्षेत्रामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागतो.

इतिहास

मुंबई हायचा शोध हा भारताच्या औद्योगिक विकासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला.

साठा

येथे देशातील सर्वात मोठा तेलसाठा असल्याचे मानले जाते.

भविष्य

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पुढील काळातही येथे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.

