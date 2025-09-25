Asia Cup 2025 मध्ये सर्वाधिक झेल सोडणारे संघ; टीम इंडिया 'या' क्रमांकावर

Pranali Kodre
क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं की 'Catches win Matches' म्हणजेच झेल तुम्हाला सामना जिंकवून देऊ शकतात.
Team India
Sakal
त्यामुळे क्षेत्ररक्षणावेळी योग्य वेळी परिस्थितीचं भान ठेवून झेल घ्यावे लागतात. मात्र आशिया कप २०२५ मध्ये सहभागी संघांच्या खेळाडूंकडून झेल घेण्यात चूका होताना दिसत आहे.
Team India
Sakal
भारतीय संघही झेल घेताना चुका करताना दिसला आहे. सुपर फोरमध्ये बांगलादेशविरुद्धही झालेल्या सामन्यात भारताने तीनहून अधिक झेल सोडले होते.
Team India
Sakal
आशिया कपमध्ये सर्वाधिक झेल सोडण्याच्या बाबतीतही सध्या २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भारतीय संघ अव्वल क्रमांकावर आहे.
Team India
Sakal
भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पहिल्या ५ सामन्यांत १२ झेल सोडले आहे, जे इतर सर्व संघांपेक्षा अधिक आहेत.
Team India
Sakal
भारतापाठोपाठ हाँग काँग आहे, त्यांनी ११ झेल सोडले आहेत. २४ सप्टेंबरपर्यंत भारत आणि हाँग काँग या दोन संघांनीच १० हून अधिक झेल सोडले आहेत.
Hong Kong
Sakal
भारत आणि हाँग काँग पाठोपाठ आशिया कप २०२५ मध्ये सर्वाधिक झेल सोडण्याबाबत बांगलादेश (८), श्रीलंका (६), अफगाणिस्तान (४), ओमान (४), पाकिस्तान (३) आणि युएई (२) यांचा क्रमांक लागतो.
Most Dropped Catches in Asia Cup 2025
Sakal
Abhishek Sharma Tops the ICC T20I Ranking
Sakal