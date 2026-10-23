समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!

विनयन वाघमारे
भारतीय नौदलाने समुद्रात अशी रणनीतिक चाल खेळली आहे, ज्यामुळे थेट इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालयात घबराट पसरली आहे.
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भारताने अरिहंत श्रेणीतील अत्याधुनिक अणू पाणबुड्यांवर अण्वस्त्रसज्ज सबमरीन-लाँचड् बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची (SLBM) गुप्त तैनाती अधिक मजबूत केली आहे.
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जमीन, आकाश आणि समुद्र या तिन्ही आघाड्यांवरून अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता (Nuclear Triad) भारताने आता पूर्णपणे अचूक आणि अभेद्य केली आहे.
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समुद्राच्या शेकडो फूट खोलीत शांतपणे दबा धरून बसणाऱ्या या पाणबुड्यांचा ठावठिकाणा शोधणे किंवा त्यांचा पलटवार (Second-strike capability) रोखणे पाकच्या रडारला अशक्य आहे.
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भारताची ही वाढती ताकद पाहून पाकिस्तानच्या 'नॅशनल कमांड ऑथॉरिटी'च्या (NCA) गोटात तीव्र चिंता असून, लष्कराच्या हतबलतेतून युद्धाची भाषा सुरू झाली आहे.
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"आम्हीही शांत बसणार नाही, सामरिक तोल राखण्यासाठी प्रति-अण्वस्त्रे तैनात करू," अशी धमकी देत पाकिस्तानने मोठ्या संघर्षाचा बागुलबुवा उभा केला आहे.
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देशातील महागाई, दिवाळखोरी आणि राजकीय अस्थिरतेवरून स्वतःच्या जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच पाकिस्तान अण्वस्त्र युद्धाची भीती दाखवत असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
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भारताचे धोरण नेहमीच 'नो फर्स्ट युझ'चे राहिले आहे; मात्र शत्रूला जरब बसवणारे हे अण्वस्त्र कवच पाकिस्तानच्या धमक्यांना पुरून उरणारे आहे.
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