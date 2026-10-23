आयफोन ड्युओचा स्क्रीन फुटला? रिपेअरिंगचा खर्च ऐकून धक्का बसेल!

विनयन वाघमारे
ऍपलच्या पहिल्यावहिला 'आयफोन ड्युओ' फोनचा स्क्रीन जर चुकून फुटला, तर तुम्हाला बसणारा आर्थिक धक्का सहन करण्यापलीकडचा असेल.
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भारतात या अत्याधुनिक फोल्डेबल फोनची मूळ किंमत सुमारे ३ लाखांच्या घरात आहे, पण त्याचे दुरुस्ती शुल्कही थक्क करणारे आहे.
Iphone
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जर या फोनची मुख्य आतील स्क्रीन खराब झाली, तर विना-हमी (Out-of-warranty) रिपेरिंगसाठी तब्बल १,४९,९०० रुपये मोजावे लागतील.
Iphone
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एका स्क्रीन बदलायच्या खर्चात बाजारात दुसरा साधा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आरामात येऊ शकतो, इतका हा खर्च भयंकर आहे.
Iphone
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फोनची बाहेरील स्क्रीन बदलण्यासाठी ४२,९०० रुपये तर पाठीमागची कांच तुटल्यास २०,९०० रुपयांचा खर्च येईल.
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याशिवाय बॅटरी बदलण्यासाठी २४,९०० रुपये आणि रियर कॅमेरा डॅमेज झाल्यास २६,९०० रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड बसेल.
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फोनचे इतर मोठे नुकसान झाल्यास कंपनीने थेट २,२४,९०० रुपयांपर्यंतचा विक्रमी रिपेरिंग खर्च ठरवून दिला आहे.
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त्यामुळे कोटीच्या घरात असणारा हा फोन वापरताना अत्यंत काळजी घ्या आणि शक्य असल्यास ऍपलकेअर प्लॅन नक्की घ्या.
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