२० व्या सेमीफायनलसाठी भारत सज्ज, आत्तापर्यंत कोणत्या स्पर्धांमध्ये खेळलेत?

भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील उपांत्य सामना खेळला ५ मार्च रोजी खेळला जाणार आहे.
हा उपांत्य सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
भारताचा हा आयसीसी स्पर्धांमधील २० वा उपांत्य सामना असणार आहे. भारत २० उपांत्य सामने खेळणारा पहिला संघ आहे.
याआधी भारताने आयसीसी टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत २००७, २०१४, २०१६, २०२२ आणि २०२४ या वर्षी उपांत्य सामना खेळला होता.
तसेच भारताने १९८३, १९८७, १९९६, २००३, २०११, २०१५, २०१९ आणि २०२३ असे एकूण ८ वर्षी वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य सामना खेळला आहे.
भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी या आयसीसी स्पर्धेत १९९८, २०००, २००२, २०१३, २०१७ आणि २०२५ असे ६ वेळा उपांत्य सामने खेळले आहेत.
भारतीय संघ यंदा टी२० वर्ल्ड कपमध्ये गतविजेता म्हणून उतरला आहे, त्यामुळे त्यांच्यासमोर आता विजेतेपद राखण्याचे आव्हान आहे.
