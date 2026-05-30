भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिर कोणतं? किती टन सोने दडलंय? रहस्य उलगडलं!

Sandip Kapde
भारतात सोन्याला केवळ धातू नव्हे, तर समृद्धी आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते.e
Hidden Gold Treasures
esakal
देशातील अनेक प्रसिद्ध मंदिरे त्यांच्या अफाट सोन्या-चांदीच्या संपत्तीसाठी जगभर ओळखली जातात.
केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे.
या मंदिराच्या तिजोऱ्यांमध्ये सुमारे ₹१.२ लाख कोटींचा खजिना असल्याचे मानले जाते.
मंदिरात नाणी, दागिने आणि मूर्तींसह तब्बल १,५०० टन सोने असल्याचा दावा केला जातो.
२०११ मध्ये गुप्त तिजोऱ्या उघड झाल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष या मंदिराकडे वेधले गेले.
आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती मंदिर देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिरांपैकी एक आहे.
अहवालानुसार, तिरुपती मंदिरात १० टनांहून अधिक सोने जमा आहे.
तामिळनाडूमधील लक्ष्मी नारायणी सुवर्ण मंदिर आपल्या सोन्याने मढवलेल्या भव्य वास्तूसाठी प्रसिद्ध आहे.
शिर्डी साई बाबा मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर आणि हरमंदिर साहिब येथे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या आणि सोने अर्पण केले जाते.
ही मंदिरे केवळ सोन्या-चांदीच्या संपत्तीमुळे नव्हे, तर लाखो भाविकांच्या अढळ श्रद्धेमुळेही विशेष ठरतात.
