शेगावजवळचं रहस्यमय ठिकाण! जंगलाच्या मध्यभागी वसलेली सितान्हानी, थंड हवेचं निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ, कसं जाल?

Sandip Kapde

इतिहास

सितान्हानी हे अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील एक ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जाते.

श्रद्धा

स्थानिक मान्यतेनुसार वनवास काळात माता सीता यांनी येथे स्नान केले होते, त्यामुळे या जागेला सितान्हानी हे नाव पडले.

पुरावे

या परिसरात प्राचीन पाषाणकालीन आणि वाकाटककालीन संस्कृतीचे संदर्भ आढळल्याचे सांगितले जाते.

जंगल

सितान्हानी परिसर अजिंठा डोंगररांगा आणि अलेगाव वनपरिक्षेत्राच्या घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे.

धबधबे

पावसाळ्यात येथील धबधबे, डोंगरदऱ्या आणि हिरवागार निसर्ग पर्यटकांना आकर्षित करतो.

पर्यटन

निसर्गप्रेमी आणि शांत वातावरण शोधणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे ठिकाण विशेष पसंतीचे मानले जाते.

ट्रेकिंग

ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी सितान्हानी परिसर अकोला जिल्ह्यातील उत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे.

आकर्षण

सितान्हानीजवळ प्रसिद्ध चोंढी धरण आणि निर्गुणा पर्यटन स्थळही पाहायला मिळते.

लेण्या

ऐतिहासिक पातूरच्या लेण्या आणि प्राचीन गुंफा या परिसराचे महत्त्व अधिक वाढवतात.

प्रवास

अकोला शहरातून वाडेगाव मार्गे एसटी बस किंवा खासगी वाहनाने सितान्हानी येथे पोहोचता येते.

गावे

चान्नी, मळसूर आणि अलेगाव या जवळील गावांमधूनही खासगी वाहनाने सितान्हानीकडे जाता येते.

शेगाव

शेगावहून सितान्हानी (वसली, पातूर) येथे जाणे अतिशय सोपे आहे. हे अंतर साधारण ६५ ते ७० किलोमीटर असून शेगाव ➔ बाळापूर ➔ पातूर ➔ चोंढी ➔ वसाली (सितान्हानी). असं जाता येईल

