भारतातून 'या' देशांत थेट रेल्वेने जाऊ शकता, तिकिटासोबत कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या

Yashwant Kshirsagar

रेल्वे प्रवास

तुम्ही भारतातून विमानाने इतर देशांमध्ये प्रवास करत असाल. पण असे काही देश आहेत जिथे तुम्ही रेल्वेने प्रवास करण्याचा आनंद घेऊ शकता.

अद्भुत अनुभव

रेल्वे प्रवास हा नैसर्गिक सौंदर्याचे कौतुक करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. प्रत्येक रेल्वे प्रवास हा एक अद्भुत आणि अनोखा अनुभव असतो.

नेटवर्क

हा रेल्वे प्रवास आणखी आनंददायी बनवण्यासाठी, भारतीय रेल्वे सतत आपले नेटवर्क वाढवत आहे.

शेजारी देश

भारतीय रेल्वेने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ सारख्या शेजारील देशांशी यशस्वीरित्या संपर्क स्थापित केला आहे. याव्यतिरिक्त, सहा ते सात देशांसोबत रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत, या प्रकल्पांवर लवकरच काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

कागदपत्रे

या देशांमध्ये रेल्वेने जाण्यासाठी तुम्हाला तुमचे रेल्वे तिकीट, व्हिसा आणि पासपोर्ट दाखवावे लागेल. तर, भारत आणि नेपाळ दरम्यान कोणत्या देशांच्या गाड्या धावतात ते जाणून घेऊया...

भारत- नेपाळ

जर तुम्हाला थेट नेपाळला ट्रेनने जायचे असेल, तर तुम्ही बिहारमधील जयनगर रेल्वे स्टेशनवरून हा प्रवास करू शकता. मधुबनी जिल्ह्यातील, हे स्टेशन बिहारमधील मुख्य टर्मिनल रेल्वे स्टेशन आहे. या स्टेशनवरून तुम्ही जनकपूरमधील कुर्था रेल्वे स्टेशनवर जाऊ शकता.

रक्सौल

याव्यतिरिक्त तुम्ही बिहारमधील रक्सौल जंक्शन मार्गे नेपाळला पोहोचू शकता. हे नेपाळचे मुख्य प्रवेशद्वार मानले जाते. हे पाच-प्लॅटफॉर्म स्टेशन भारतातील अनेक भागांना भारताच्या शेजारील देश नेपाळशी जोडते.

मैत्री एक्सप्रेस

मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता आणि ढाका दरम्यान आठवड्यातून सहा दिवस धावते. ती कोलकाता ते ढाका असा अंदाजे ३७५ किलोमीटर प्रवास करते. ४३ वर्षांपासून बंद असलेल्या कोलकाता- ढाका दरम्यानची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पुन्हा सुरु करण्यात आली पण सध्या ही बंद आहे.

बंधन एक्सप्रेस

याव्यतिरिक्त, बंधन एक्सप्रेस भारत आणि बांगलादेश दरम्यान धावते. ती कोलकाता आणि बांगलादेशमधील खुलना दरम्यान धावते. ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रवासी ट्रेन सेवा आहे जी आठवड्यातून एकदा धावते.

