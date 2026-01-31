भारत अन् इंग्लंड 100 वर्षांपूर्वी कसे होते? एकीकडे गरीबी तर दुसरीकडे सोन्याचा धूर..पाहा 10 ऐतिहासिक फोटो

Saisimran Ghashi
१०० वर्षांपूर्वी (सुमारे १९२० च्या दशकात) भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीव्र फरक दिसून येतो.
How were India and England 100 years old photos
ब्रिटिश राजवटीत भारतात गरीबी, दुष्काळ आणि शोषण वाढले तर इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीमुळे संपत्ती आणि समृद्धी (सोन्याचा धूर) दिसत होती.
ब्रिटिश राजवटीत भारतातील अत्यंत गरीबी वाढली, १८८०-१९२० दरम्यान सुमारे १०० दशलक्ष अतिरिक्त मृत्यू झाले.
Poverty in India under British Rule Old Photos
१९२० च्या दशकात लंडनमध्ये भव्य इमारती, व्यावसायिक रस्ते आणि संपत्तीचे प्रदर्शन दिसत होते, जे साम्राज्याच्या केंद्रस्थानी होते.
Industrial Prosperity in England old images
ब्रिटिश धोरणांमुळे दुष्काळ अधिक तीव्र आणि घातक झाले, तर इंग्लंडमध्ये असे संकट कमी होते.
Famines and Starvation in India historical photos
भारतातील संपत्ती (कर, कच्चा माल) ब्रिटनकडे वाहत गेली, ज्यामुळे इंग्लंड समृद्ध झाले आणि भारत गरीब राहिला.
Transfer of Wealth to Britain oldphotos
१९२० पर्यंत भारतातील मजुरी आणि जीवनमान घटले, तर इंग्लंडमध्ये ते वाढले.
Decline in Real Wages in India rare photos
इंग्लंडमध्ये रेल्वे, कारखाने आणि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होते, जे भारतातील ग्रामीण भागापासून पूर्णपणे वेगळे होते.
Standard of Living in England 100 year old photos
ऐतिहासिक फोटोंमध्ये भारतातील साधे गाव, उपाशी लोक दिसतात, तर इंग्लंडमध्ये व्यस्त आणि श्रीमंत रस्ते दिसतात.
Contrast Visible in Historical Photos India VS Britain
भारताची संपत्ती लुटून इंग्लंड "सोन्याचा धूर" निर्माण केला, तर भारतात गरीबी आणि असमानता वाढली.
Impact of Imperial Exploitation rare images
