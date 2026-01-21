भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, T20I मध्ये कोण वरचढ? सर्वाधिक धावा अन् विकेट्स...

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

भारत आणि न्यूझीलंड संघात पाच सामन्यांची टी२० मालिका २१ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान खेळली जाणार आहे.

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ची तयारी

फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान खेळलेल्या जाणाऱ्या टी२० वर्ल्डकप २०२६ स्पर्धेपूर्वी ही मालिका होत असल्याने तयारीच्या दृष्टीने दोन्ही संघांना महत्त्वाची आहे.

कामगिरीकडे लक्ष

तसेच न्यूझीलंडने या टी२० मालिकेपूर्वी झालेल्या वनडे मालिकेत भारताला पराभूत केले आहे. त्यामुळे ते टी२० मालिकेत दोन्ही संघ कशी कामगिरी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

टी२० सामने

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आत्तापर्यंत २५ टी२० सामने खेळवण्यात आले आहेत.

कोण वरचढ?

या २५ सामन्यांपैकी १४ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर १० सामने न्यूझीलंडने जिंकले आहेत. तसेच एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

भारतातील टी२० सामने

भारताने मायदेशात न्यूझीलंडविरुद्ध ११ टी२० सामने खेळले असून यातील ७ सामन्यात विजय मिळवले आहेत. तसेच ४ सामने न्यूझीलंडने भारतात जिंकले आहेत.

सर्वोच्च आणि निच्चांकी धावसंख्या

भारताची न्यूझीलंडविरुद्ध निचांकी धावसंख्या ७९ राहिली आहे, तर न्यूझीलंडची भारताविरुद्ध ६६ निचांकी धावसंख्या राहिली आहे. सर्वोच्च धावसंख्या भारताची २३४ असून, न्यूझीलंडची २१९ राहिली आहे.

सर्वाधिक धावा आणि सर्वाधिक विकेट्स

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा रोहित शर्माने (५११ धावा) केल्या, तर सर्वाधिक विकेट्स इश सोधीने (२५ विकेट्स) घेतल्या.

