Ind vs NZ final Match चं ऑनलाइन तिकीट कसं बूक करायचं?

भारत अंतिम फेरीत

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये भारताने इंग्लंडचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

न्यूझीलंडशी महामुकाबला

विजेतेपदाच्या लढतीत टीम इंडियाचा सामना न्यूझीलंडशी होणार असून हा सामना 8 मार्च रोजी होणार आहे.

कुठे होणार सामना?

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना रंगणार आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमपैकी एक आहे.

तिकिटांची प्रचंड मागणी

अंतिम सामन्याची तिकिटे BookMyShow आणि ICC च्या अधिकृत पोर्टलवर विकली जात आहेत. बहुतांश तिकिटे आधीच “Sold Out” झाली आहेत.

अजूनही मिळू शकतात तिकिटे

मोठ्या सामन्यांपूर्वी 24 ते 48 तास आधी काही तिकिटे पुन्हा विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे वेबसाइटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

तिकिटांची किंमत किती?

सामान्य स्टँडसाठी तिकीट सुमारे 3,000 रुपयांपासून सुरू होते. तर प्रीमियम सीट्ससाठी 50,000 ते 75,000 रुपये मोजावे लागू शकतात.

स्टेडियममध्ये प्रवेशाचे नियम

सुरक्षेच्या कारणास्तव पावर बँक, बॅग, पाण्याच्या बाटल्या आणि छत्री नेण्यास बंदी असेल. फक्त मोबाईल आणि वॉलेट नेण्याची परवानगी आहे.

महत्त्वाचा सल्ला

स्टेडियमचे गेट्स सायंकाळी 3:30 वाजता उघडतील आणि सामना 7 वाजता सुरू होईल. त्यामुळे प्रेक्षकांनी किमान 3 तास आधी पोहोचावे.

