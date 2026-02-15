T20 वर्ल्डकपमध्ये भारत की पाकिस्तान कोण ठरलंय वरचढ; पाहा Head to Head

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघात १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सामना होणार आहे.
टी२० वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात होणारा हा नववा सामना आहे.
यापूर्वी गेल्या ९ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये मिळून भारत आणि पाकिस्तान संघात ८ सामने खेळवण्यात आले होते.
यातील ७ सामने भारताने जिंकले आहेत. ७ विजयांपैकी ६ सामने भारताने निर्धारित २०-२० षटकांमध्ये जिंकले, तर एक बरोबरीत सुटलेला सामना बॉलआऊटमध्ये जिंकला.
तसेच पाकिस्तानला आत्तापर्यंत केवळ एकदाच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पराभूत करता आले आहे. त्यांनी दुबईत २०२१ मध्ये झालेल्या सामन्यात भारताला पराभूत केले होते.
म्हणजेच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये तरी भारताचेच पाकिस्तानवर वर्चस्व राहिले आहे.
टी२० क्रिकेटबाबत सांगायचे झाल्यास भारत आणि पाकिस्तान संघात १६ सामने झाले आहेत. यातील १३ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ३ सामने पाकिस्तानने जिंकले आहेत.
