भारत, पाकिस्तान की बांगलादेश? कोणत्या देशात लोक सर्वाधिक जगतात? धक्कादायक आकडेवारी

Vinod Dengale

तुलना

भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यापैकी कोणत्या देशातील लोकांचं सरासरी आयुष्य सर्वाधिक आहे. पाहा

Look at Life Expectancy Data

|

eSakal

बांगलादेश

WHOच्या आकडेवारीनुसार बांगलादेशात सरासरी आयुष्य 72.7 वर्षे आहे.

Bangladesh 

|

esakal

भारत

भारतात लोकांची सरासरी सरासरी आयुष्य 71 वर्षे आहे.

India 

|

eSakal

पाकिस्तान

पाकिस्तानात सरासरी आयुष्य 68.2 वर्षे इतक आहे.

Pakisthan 

|

eSakal

फरक

बांगलादेशाच्या तुलनेत भारतातील सरासरी जीवनमान सुमारे 1.7 वर्षांनी कमी आहे.

Difference 

|

eSakal

कारणे

आरोग्य सुविधा, पोषण, स्वच्छता आणि जीवनशैली यांसारखे घटक सरासरी जीवनमानावर परिणाम करतात.

eSakal

जगाचे जीवनमान

जगाची सरासरी जीवनमान 73.3 वर्षे आहे. या तुलनेत भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश जागतिक सरासरीपेक्षा मागे आहेत

Life Expectancy 

|

eSakal

पुण्यातील फक्त 50 पावलांची बाजारपेठ तुम्हाला माहिती आहे का? इथे होतो लाखोंचा व्यवहार!

Pune's 50-Step Market 

|

esakal

हेही पाहा